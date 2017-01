Oferta exprés para la Ofrenda

valencia. Como todos los domingos, la mayoría de comercios de barrio en Marítimo-Ayora estaban ayer cerrados, pero una tienda de indumentaria hizo una excepción y levantó la persiana sólo por unas horas para ofertar mantillas a 10, 15 y 20 euros.

Las fieles clientas de la firma Alan, situada entre la calle Jerónimo de Monsoriu y Maderas, se enteraron por las redes sociales de esta oportunidad única y no dudaron en guardar varias horas de cola en la puerta del establecimiento para hacerse con una de las preciadas prendas falleras.

Lo curioso del caso es que era una promoción de sólo un día, empezaba a primera hora de la mañana y duraba hasta el mediodía, y la noticia corrió como la pólvora. La calle se llenó de gente de inmediato.

En la cola, jóvenes como Ana Camacho y Susana Araujo, esperaban su turno. «Por esos precios queremos llevarnos una nueva, aunque tengamos que esperar un rato», explicaban estas vecinas de Albalat del Sorells.

Roxana Bologa también aguardaba su oportunidad. «Como somos seguidoras de la tienda, cuando llega una oferta nos lanzamos de inmediato. Vengo a comprar una para mí y otra para mi hija de cinco años».

Otra joven, Puri Gómez, decía que no tenía hasta el momento mantilla «porque me he ido dejando el tema y ahora que está la ocasión tengo que conseguir una».

Purín López, vecina del Cabanyal, explicó que su hija, que vive ahora en Alemania «se enteró de la oferta estando allí y como venía para Fallas, ahora estoy aquí con ella y mis sobrinas para llevarnos una para cada una. Ahora miraremos el color».

Cati Pérez, por ejemplo, llegó de Pinedo. «Estoy en la puerta desde las 8.15 horas para conseguir una mantilla para la Ofrenda para mi hija. Me gustaría conseguir una de media luna, pero si no quedaran, pues de tres picos. La cuestión es aprovechar la oferta», indicó.