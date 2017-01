La fallera mayor de Catarroja dimite tras ser sancionada por su peinado

Una discusión por el peinado y el protocolo ha acabado con el reinado de la fallera mayor de Catarroja. Al menos, así lo aseguró ayer la protagonista, Charro Fernández, tras despedirse en varias redes sociales del cargo y confirmarlo a este diario. A sólo una semana de la fiesta grande, Catarroja se ha quedado sin representante.

El detonante fue una sanción en forma de carta por parte de la Unió d'Associacions de Falles de Catarroja (U.A.F.C.), que recibió la fallera mayor el jueves por la noche, en la que se le desautorizaba a acudir a los actos oficiales de Valencia: la Ofrenda y la asistencia a la mascletà de la plaza del Ayuntamiento desde el balcón. Desde la Unió d'Associacions de Falles de Catarroja han informado que la sanción responde a un «fallo del protocolo» que tuvo lugar hace dos semanas, cuando se celebró la Cena de Gala de las falleras mayores de Valencia. La U.A.F.C sostiene que la máxima representante del municipio asistió al acto «sin los moños respectivos y con el pelo hacia atrás».

Con motivo de esta falta protocolaria, este mismo martes la Junta Local Fallera de Catarroja decidió «por unanimidad» sancionar a Charo Fernández a no acudir a los actos oficiales de Valencia.

Por su parte, la hasta ahora fallera mayor, perteneciente a la falla de El Rabal, explicó a través de las redes sociales que la U.A.F.C. «avisó de la cena un día antes» y sólo tuvo tiempo de hacerse «un moño y vestirse con el traje del siglo». Además, Charo Fernández, constató que a la cena asistió también «gente de huertana, con un moño, así como también falleras con zapatillas de deporte» por ejemplo.

En esta misma publicación, la fallera mayor de Catarroja afirmó «cumplir en todo y en todo momento» y lamentó las actuaciones de la Junta Local, por lo que aseguró que pretende «demostrar todo lo que se ha hecho mal y que no quede nadie impune por ello».

Charo Fernández confirmó ayer a este diario la oficialidad de su dimisión. «Es oficial, he dimitido y mi hija también», sentenció. A través de las redes sociales aseguró que lo hacía por una cuestión de «dignidad y orgullo» y se disculpó ante las diez falleras mayores y las comisiones de Catarroja por dimitir de su cargo.

Sin embargo, según la U.A.F.C. la hasta ahora fallera mayor no había presentado todavía, ayer tarde, su dimisión de manera oficial. «De momento sólo son rumores», dijo.

De hecho, el fin de semana se presenta repleto de actos falleros en la localidad de Catarroja, entre los que se celebrarán una carrera solidaria o las tradicionales paellas; actos que siempre preside la fallera mayor. Si finalmente la Junta Local Fallera recibe la carta de dimisión de Fernández, se procedería a una «reunión urgente para ver qué se decide».

Aunque la de Charo sería la primera salida del cargo de fallera mayor en la historia de Catarroja, no es, en cambio, la primera vez que se produce una sanción por parte de la Junta Local a una fallera. El año pasado también fue sancionada una representante a no asistir a los actos de la Crida y a la Cena de Gala de las falleras mayores por no «acatar el protocolo».