Las Fallas de las expectativas

valencia. Después de una campaña navideña más que aceptable y una noche de San Valentín sorprendente para muchos por la abundante caja lograda, ahora llegan las Fallas, que además pueden considerarse de nueve días seguidos si los turistas apuestan por quedarse el viernes día 20. Hosteleros, taxistas y propietarios de alojamientos turísticos confían en que las calles de Valencia reflejen la recuperación económica que se anuncia desde hace tiempo.

Para José Palacios, vicepresidente de la Federación de Hostelería y responsable de la asociación de restaurantes de Valencia, lo importante ha sido los puntos de inflexión citados, sobre todo en Navidad. «Se ha producido un aumento progresivo del gasto que puede darse también en Fallas».

Este año el calendario ha querido que la cremà caiga en jueves. En cinco comunidades autónomas (Madrid, Melilla, Murcia, Navarra y Euskadi) es festivo, lo que puede ayudar a aumentar el turismo nacional. Queda la incógnita de saber si parte de esos visitantes se quedarán en la ciudad el día 20, viernes, para alargar la estancia hasta el fin de semana.

Palacios lo tiene claro, al igual que el resto del sector de la hostelería. El traslado de la cremà a un lunes caiga como caiga la festividad religiosa sería un beneficio para toda la ciudad. «Durante dos años negocié con la Junta Central Fallera por encargo de la Federación y nada. No queremos crear polémica pero ese cambio supondría más dinero y empleo para la ciudad». Eso sí, acaba indicando que «hay que respetar lo que digan los falleros», recordando la asamblea de presidentes que aprobó por abrumadora mayoría mantener la cremà el 19 de marzo.

La entidad no ha realizado ningún estudio de previsión económica, aunque fuentes de la Fundación Turismo Valencia recuerdan que el pasado año, la ocupación hotelera alcanzó el 85-90%, mientras que en el centro fue completa.

Este fin de semana, el primero que se puede considerar con ambiente fallero por los espectáculos pirotécnicos y la Cabalgata del Ninot, la ocupación ha sido ya del 75%, lo que abre buenas expectativas de cara a los próximos días. Pese a que el próximo fin de semana ya habrá piezas de las fallas de Especial en la calle y la iluminación en Ruzafa estará completada, la verdadera prueba de fuego será el siguiente.

Los escolares tienen vacaciones desde el lunes 16. El concejal de Educación, Emilio del Toro, comenta que esa fue la decisión del Consejo Escolar para repartir los tres días disponibles. Eso supone que el día 20 será laborable, con los servicios municipales tratando de devolver la ciudad a la normalidad mientras se espera que queden grupos de turistas por los museos y monumentos.

Para conseguir eso, Turismo Valencia ultima toda la logística necesaria para informar de la fiesta a los visitantes. Un primer dato son los 75.000 programas falleros que se distribuirán en 600 lugares. También se preparan visitas de medios de comunicación, la manera más eficaz para difundir las Fallas.

Las mismas fuentes comentan que habrá tres grupos de periodistas, uno de Europa, un segundo de China y un tercero de distintos países del Lejano Oriente, en este caso de prensa dirigida a lectores de alto poder adquisitivo.

La Federación de Hostelería trabaja en la edición de un catálogo e 30 menús falleros, también con la intención de dar difusión en los puntos de información turística. Y todo eso debe confluir en unos pocos días.

Jornadas muy importantes para sectores como el del taxi para recuperarse de la crisis económica que padecen por el exceso de oferta en Valencia y su área metropolitana. La próxima semana se ha previsto una reunión con representantes del Ayuntamiento para definir las zonas por donde podrán circular.

El secretario general del sindicato USO del Taxi, Fernando Ballester, confía en que se repita la misma decisión de los últimos años, es decir, permitir el paso de los taxistas hasta las mismas zonas donde llegan los autobuses de la EMT.

«Lo contrario sería muy perjudicial para nosotros». Además, considera fundamental el acceso a la estación del Norte. «Dejar a unos clientes en la plaza de España, por ejemplo, no tiene sentido porque deben arrastrar las maletas durante demasiado trecho». Por eso es necesario que la calle Bailén se quede en doble sentido, considera.

En el aspecto económico lo tiene claro: Las Fallas son una excelente fuente de negocio y el calendario puede ayudar este año. «No hay nada peor que se rompa el coche unos días antes de las fiestas», apunta. Los últimos cinco días son los decisivos, aunque este año el calendario ha querido que sean seis jornadas, desde el sábado día 14.

Los turnos serán los habituales del resto del año, lo que refleja también que los 2.815 taxis en la ciudad y su área metropolitana son más que suficientes. «Puede haber alguna necesidad durante unas horas sólo el día 18», apunta Ballester. De esta manera, los días laborales librarán unos 600 conductores cada jornada, mientras que los festivos será la mitad aproximadamente.

Aunque no todo es optimismo. Palacios observa que es necesaria una mayor presión contra la competencia desleal, puestos sin permiso y lateros que ofrecen bebidas en plena calle. Además, sostiene que la mayoría de los establecimientos contendrán los precios. «Esos montajes provisionales que se hacen en algunas Fallas sí que pueden subir, pero nosotros no. La gente no es tonta y los que deciden aumentar los precios lo pagan a la larga porque pierden clientes».

La Federación considera que los principales motivos de preocupación son los lateros, el alquiler de viviendas privadas como alojamientos sin cumplir la normativa turística o los puestos fijos y ambulantes de embutido, carnes y patatas asadas que venden sus productos en la calle sin condiciones higiénicas. La entidad, junto a la asociación de comerciantes del centro y el Mercado Central, han pedido al Consistorio un aumento de las inspecciones para frenar estas actividades.