Polémica con el discurso de Rita Barberá en valenciano

Todos los falleros esperan con ansia el discurso de su máxima representante en la Crida, que da inicio a las fiestas falleras. Pero ayer lo más comentado no fue lo que dijo Estefanía López, sino las palabras de Rita Barberá, que acabaron entre el asombro de los presentes y los abucheos.

Así empezó el discurso: "Falleres i fallers, vos anime a que 'dejeim' passar el fred del verano". Luego tuvo que recitificar ya que quería decir "el fred de l'hivern" (el frío del invierno). Posteriormente, repitió hasta cinco veces la palabra "caloret" (se convirtió en trending topic a nivel nacional). Luego dio el micrófono a la fallera mayor, pero ya sólo se hablaba de lo dicho por la alcaldesa.

El discurso de Barberá rápidamente se hizo viral y circuló por las redes sociales y por servicios de mensajería de móvil.

Pocas horas después, Rita Barberá pidió públicamente perdón. "¿Que qué me pasó? Que me quedé en blanco. Tenía un tema trabajado, probablemente me lo había trabajado demasiado. demasiado encorsetado; quise hacerlo demasiado cercano y me quedé en blanco y fue produciendo una espiral de quedarse en blanco, los nervios...", ha confesado Barberá.