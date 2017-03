Los pirotécnicos piden negociar sus patrocinios para mascletaes y castillos

Para los pirotécnicos es un orgullo disparar en Fallas en la plaza del Ayuntamiento, tanto para colaborar con los organizadores de la fiesta, como para agradecer la devoción que por estos maestros sienten miles de valencianos, pero el sector tiene claro que hay que buscar fórmulas para hacer sostenible y viable el espectáculo que cada año llena de color el corazón de la ciudad desde el 1 al 19 de marzo.

Este año desde la concejalía de Fiestas han subido un 10% el pago de mascletaes y castillos. En las mascletaes llega a 4.000 euros y los castillos sobre 18.000 euros y 40.000 euros en el caso de la Nit del Foc, pero en el sector recuerdan que las mascletaes que se están tirando pueden costar 18.000 ó 20.000 euros.

Los pirotécnicos consultados señalan que siempre van porque quieren y porque es su tierra, pero añaden que están pasando una mala época y que ahora es muy complicado participar en espectáculos de este tipo que les dan gloria y reconocimiento pero que les cuesta dinero de sus bolsillos.

Desde la Agrupación de Fabricantes Pirotécnicos de la Comunitat (Piroval), donde están asociados varios pirotécnicos, explican que han solicitado a la Junta Central Fallera (JCF) poder negociar ellos mismos sus patrocinios para cubrir el coste real de las mascletaes y castillos, pero no han encontrado una respuesta afirmativa. Afirman que «actualmente hay un patrocinador para las mascletaes de todo el mes, pero ya hemos comentado en varias ocasiones a la Junta que no se destina el 100% de la ayuda a estos espectáculos. La respuesta que nos vienen dando es que tienen también otros gastos que atender».

Desde Piroval explican que han propuesto «como alternativa negociar nosotros directamente con el patrocinador o buscar otros patrocinios complementarios, pero no hemos conseguido nada».

Añaden que «con las mascletaes estamos generando muchos potenciales clientes para la hostelería y negocios de la zona, porque la gente acude a ver los espectáculos. Comentamos la posibilidad de hablar con los comerciantes del centro histórico para que colaboraran, pero a la Junta tampoco le pareció bien».

Desde el sector explican que lo que pretenden es «buscar nuevas fórmulas de financiación que eviten que nos cueste dinero disparar».

Desde la concejalía de Fiestas dicen que no se han producido estas peticiones y recuerdan que el anunciante patrocina a la Junta, no a los espectáculos. Añaden que es el Ayuntamiento el que regula qué es lo que se puede anunciar y lo que no en la plaza. Explican que Piroval no representa a todos los pirotécnicos y que los que no disparan este año no es por cuestión de dinero.

Prioridades

Desde las pirotecnias consultadas afirman que la crisis les obliga a redirigir sus prioridades. Vicente Caballer explicó que tienen que centrarse en la exportación y en la fabricación de las mascletaes de las fallas de barrio. Añade que la idea que tenía era regresar a la plaza del Ayuntamiento el próximo año.

Vicente Borredá explica que él venía disparando «cuando en la plaza todavía había escalinatas. Pero ahora todos estamos pasando situaciones malas y lo primero es mantener el volumen de negocio de la empresa. No podemos permitirnos poner dinero de nuestro bolsillo porque hay que trabajar y pagar los meses los salarios y a los proveedores».

José Miguel Lluch indica que este año no irá porque ha coincidido que en la empresa estaban en proceso de cambiar la gerencia. «Mi hijo va a estar al frente y estábamos arreglando la documentación». En principio descansarán de la plaza del Ayuntamiento uno o dos años. «Mi hijo ha tomado la decisión de no disparar de momento en actividades que sean de escaparate o promoción porque supone un gasto de 6.000 o 8.000 euros y tenemos que economizar. Antes éramos quince personas, ahora somos tres».

El año pasado ya hizo un alto en el camino Ricardo Caballer, quien indica que «fue libre para disparar e igualmente he sido libre para descansar ahora». Comenta que se había impuesto un nivel de «autoexigencia alto. Disparamos con un gran nivel y volumen y eso supone un desgaste y tampoco podemos bajar y disparar conforme a los 4.000 euros que se pagan. Ahora había que parar un poco para que luego entremos con más ganas».

Desde Europlá, que sí dispara, Quico Martínez explica que no hacen las cosas por amor al arte. «El ayuntamiento ha subido algo el precio y es de agradecer, pero habrá que empezar a mirar la manera de que se pague a precio de mercado o que se ajuste el número de espectáculos al dinero que hay». Detalla que están entrando al frente de las empresas «nuevas generaciones y tenemos que pensar en números y con sentido de la responsabilidad. El chip del sector tiene que cambiar».

En cuanto a las declaraciones de EU, que decían que el Ayuntamiento paga tarde las mascletaes, el concejal de Fiestas, Francisco Lledó, dijo ayer que era totalmente falso. «El año pasado se pagaron el 23 de abril. La media de pago, desde que presentaron las facturas, fue de 27 días. EU trata de generar una mala imagen de esta institución. Estamos sensibilizados con la actual situación de estas empresas y lo que pretendemos es que tanto las que dispararán este año, como los que no puedan estar en el calendario, vuelvan próximamente para satisfacción de los valencianos».