Un mapamundi nocturno para combatir la contaminación lumínica

Vista nocturna de Madrid, desde un avión. / IGNACIO PÉREZ EXTRAS. Jueves, 31 mayo 2018, 01:43

Dos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) están desarrollando un mapamundi nocturno 'on line' para concienciar sobre los riesgos de la contaminación lumínica, cuya primera parte ya está publicada, y han abierto una campaña de microdonaciones para avanzar en la segunda. El proyecto, bautizado 'Cities at Night', quiere «concienciar a la ciudadanía de que la luz artificial nocturna no solo nos impide ver las estrellas, sino que altera nuestro reloj biológico, lo que tiene efectos negativos sobre la salud humana», explican desde la UCM.

Con la ayuda de más de 17.000 voluntarios y tres aplicaciones informáticas, los investigadores «han clasificado, localizado y georreferenciado» las imágenes que los astronautas hacen de nuestro planeta a diario desde la Estación Espacial Internacional para poder elaborar un mapa que «representa datos sobre la iluminación nocturna a los que los científicos no habían tenido acceso hasta ahora». Los investigadores Alejandro Sánchez y Lucía García insisten en que la contaminación lumínica, «cuyos efectos son desconocidos para la mayoría», no solo es perjudicial para los seres humanos sino que también «altera los ecosistemas, suponiendo un peligro para plantas y animales».

Con este mapa nocturno «se podrá mejorar nuestra eficiencia energética y controlar el gasto en alumbrado público» porque con las imágenes conseguidas hasta ahora se puede identificar la tecnología de iluminación que se emplea en cada parte de la ciudad, además de permitir analizar los efectos nocivos de la contaminación lumínica.