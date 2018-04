Bioparc Valencia amplía la familia

La chimpancé descansa al sol con su bebé recién nacido el pasado 17 de abril. / LP Tres nuevos nacimientos de especies en «peligro crítico» EXTRAS Jueves, 26 abril 2018, 01:50

Esta primavera ha arrancado en Bioparc Valencia con muy buenas noticias. El parque valenciano ha tenido nacimientos de tres especies amenazadas de primates, dril, gorila y chimpancé, dentro de sus respectivos Programas Europeos de Conservación (EEP). Se trata, tal y como destacan desde Bioparc, de especies catalogadas en «peligro crítico» e incluso alguna de ellas está incluida en la tristemente famosa 'Lista Roja de Especies Amenazadas' de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) con un altísimo riesgo de extinción.

El pasado mes de marzo, el grupo reproductor de gorilas de Bioparc Valencia recibía la llegada de un nuevo integrante, un macho, que ha recibido el nombre de Pepe y que se ha unido a sus otros tres hermanos: Ebo, de cinco años; Virunga, que en verano cumple dos años; y Mbeli, que aún no tiene un año. Estas cuatro crías nacidas en Valencia ofrecen una estampa única en la selva de África ecuatorial del parque.

A pocos metros de la familia de gorilas se encuentra el grupo reproductor de chimpancés que a mitad de abril sorprendía a los visitantes del parque con un importante nacimiento a nivel internacional. Se trataba de la primera cría de este grupo reproductor de la subespecie en peligro de extinción, 'Pan troglodytes verus', prioritaria en el programa europeo de conservación del que Bioparc Valencia es una de sus sedes. Sus padres Moreno y Natalia, primerizos ambos, han recibido a la cría con total normalidad y reciben el apoyo en su crianza de las otras cuatro hembras que integran el grupo.

También en la zona de África ecuatorial se encuentra el bosque ribereño, en el que convive hipopótamos enanos, sitatungas y otros primates como el grupo de driles que recibía otro nacimiento en las últimas semanas. Dentro del grupo formado por un macho reproductor, Rafiki, dos hembras adultas y sus respectivas crías llegaba un nuevo ejemplar de este poco conocido primate, que solo puede verse en tres parques españoles.

La tarde el pasado 17 de abril nacía a la vista del público la cría de chimpancé en uno de los días más especiales de Bioparc Valencia. Los visitantes del parque pudieron ver el momento exacto del parto y cómo posteriormente la madre tomaba en brazos a la cría, todavía con el cordón umbilical colgando, protegida por el resto de hembras del grupo reproductor de la subespecie 'Pan troglodytes verus' al que pertenece. Todo sucedió, tal y como destacan desde Bioparc, de la forma más natural e imprevista. A los pocos minutos, la madre se tumbaba en la hierba para tomar el sol con su bebé y aprovechar así las agradables temperaturas del primaveral atardecer.

Los progenitores llegaron a Valencia en 2015. Moreno, el macho reproductor, procedente de Parco Natura Viva (Bussolengo, Italia), y Natalia, desde Bioparc Fuengirola (Málaga). Para ambos es su primera cría, pero el buen carácter del padre, el óptimo aprendizaje reproductivo de la madre que vivió la crianza de su hermana y la compañía de las otras hembras presagian que todo discurra con total normalidad.

Bioparc Valencia en solo diez años se ha convertido en uno de los mejores parques de animales del mundo y ha hecho de Valencia una ciudad esperanza para muchas especies. Entre ellas están las de primates porque no solo participa en los programas 'ex situ' de preservación de estas. A través de la Fundación Bioparc también contribuye activamente a su conservación 'in situ' por lo que «Bioparc Valencia es reserva genética de algunas especies de primates y una institución comprometida en su conservación».

