El número de afectados por párkinson se duplicará en 20 años

Miércoles, 18 abril 2018

El pasado 11 de abril se conmemoró el Día Mundial del Párkinson, una enfermedad neurodegenerativa y crónica que afecta, en España a unas 120.000-150.000 personas. Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después de la enfermedad de alzhéimer. El párkinson también es, tras el alzhéimer, el segundo diagnóstico neurológico más frecuente entre los mayores de 65 años. Y es que el 2% de los mayores de 65 años y 4% de los mayores de 85 años padecen párkinson en España. No obstante, el párkinson no es una enfermedad exclusiva de personas mayores: el 15% de los pacientes no superan los 50 años y también se pueden encontrar casos en los que la enfermedad se inicia en la infancia o en la adolescencia.

En España, la incidencia del párkinson se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, fundamentalmente por el aumento de la esperanza de vida, los avances diagnósticos y terapéuticos y a una mayor sensibilización. Por esa razón, la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que el número de afectados se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050.

El 70% de las personas diagnosticadas de párkinson en nuestro país tienen más de 65 años y, actualmente, se diagnostican cada año unos 10.000 nuevos casos. No obstante, los pacientes con párkinson tardan una media de entre uno y tres años en obtener un diagnóstico y se cree que hasta un 25% de los pacientes diagnosticados tiene en realidad otra enfermedad.