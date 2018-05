Vuelve el festival Etnomusic '18 al Museo de Etnología con 23 conciertos

El Etnomusic vuelve al Museo de Etnología después del éxito de la última edición. Con más de 2800 espectadores el año pasado, este ciclo de conciertos presenta música tradicional valenciana con planteamientos modernos y actuales.

Hasta el próximo 14 de junio, todos los jueves a partir de las 20:15, el público podrá disfrutar de un total de 23 actuaciones de conjuntos del Estado Español y de fuera en el patio del Centro Cultural de la Beneficencia.

El festival abrió con la actuación de Carmen París y Nabyla Maan '2 medinas blancas', le seguirá el 10 de mayo José Aparicio 'APA'; el 17 de mayo Urbalia Rurana; el 24 del mismo mes, Gabacho Maroc: el último jueves de mayo, día 31, la actuación correrá a cuenta de Nakany Kante. El 14 de junio será el turno del concierto de Vanesa Muela y Odaiko y el concierto de clausura será de Raúl Rodríguez.

El Etnomusic está integrado por tres festivales diferentes: 'Etnomusic Primavera '18', 'Estiu a la Bene' (que a partir de ahora se llamará 'Etnomusic Estiu '18') y 'Etnomusic Tardor '18'. En estos festivales sonará música tradicional, folk valenciana y del mundo, con lecturas contemporáneas y acercamientos a estilos diferentes como el jazz.

Durante la presentación en el Centre Cultural de la Beneficència, el diputado de Cultura, Xavier Rius, ha destacado que el Etnomusic «es un festival que trabaja la música tradicional y aunque no es una oferta de masas tiene un público fiel». Además ha remarcado la gran afluencia de público que hubo la pasada edición «colgamos el cartel de no hay entradas en el 90% de los conciertos del 2017» y ha mencionado la posibilidad de cambiar la localización del festival aunque seguidamente ha añadido que de momento no está previsto porque «queremos mantener el encanto que tiene la Bene».