Talleres para prevenir la violencia machista entre los jóvenes de l'Alcúdia

Uno de los talleres con jóvenes. / LP REDACCIÓN L'Alcúdia Lunes, 9 abril 2018, 00:47

El Ayuntamiento de l'Alcúdia sigue apostando por la prevención y la coeducación como herramienta contra la violencia machista. Así, durante los meses de febrero y marzo se han llevado a cabo dos talleres, uno para el alumnado de 6º de primaria y otro para 3º de ESO y FP Básica 1, con el objetivo de prevenir esta lacra social entre la gente más joven.

El primer taller, Aprendiendo la igualdad en las aulas de primaria, dirigido por segundo año consecutivo al alumnado de 6º de todos los colegios, busca prevenir y sensibilizar, desde los primeros años del desarrollo vital de los niños y niñas, futuros hombres y mujeres, acciones que conduzcan a combatir la violencia machista.

Por su parte, en las cuatro sesiones de Amor no me quieras tanto, ámame mejor, la actividad que por tercer año consecutivo se realiza para el alumnado de 3º de ESO de l'Alcúdia, se trabajan conceptos como el sexo, el género y el patriarcado, el lenguaje no sexista, la expresión de emociones diferentes en chicos y chicas y se explica qué es la violencia machista, cómo se establece en la relación de pareja y recursos que tienen a su entorno con el fin de pedir ayuda.

Según Anna Pérez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de l'Alcúdia, hay que seguir trabajando en este tipo de actividades, ya que la coeducación es imprescindible para fomentar relaciones más realistas y equitativas entre la juventud.

Una iniciativa enriquecedora y necesaria dado que, en los últimos años, la violencia machista en parejas jóvenes lejos de erradicarse va en aumento, acompañada de un incremento en las actitudes sexistas en la población adolescente. Además, el manejo de los jóvenes, tanto chicas como chicos, de las nuevas tecnologías las convierten en un fuerte mecanismo de control en sus relaciones.