Nueva ordenanza de tenencia de animales

La normativa obliga a los dueños a ir provistos de bolsas y recipientes para las micciones REDACCIÓN. Lunes, 7 mayo 2018, 01:56

El Ayuntamiento de Manises, a través de la Concejalía de Salud Pública, ha elaborado y aprobado en el último pleno, una ordenanza que alberga los principios básicos de respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los animales de compañía de Manises, y con la que se pretende aumentar la sensibilidad colectiva hacia los comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad solidaria y moderna. Una nueva normativa completamente necesaria, puesto que supone la derogación de la antigua ordenanza reguladora municipal sobre tenencia de animales aprobada en 1996.

Además de actualizar esta ordenanza a las circunstancias actuales, la presencia de animales de compañía en el municipio, especialmente en el casco urbano, está planteando al consistorio un gran número de problemas higiénico-sanitarios, económicos y medioambientales.

La normativa obligará a los propietarios de animales, cuando transiten por la vía pública, a ir provistos en todo momento de correa o cadena para la sujeción del animal, bozal en el supuesto de que sea obligatorio, bolsas para la retirada de excrementos, recipiente para diluir las micciones, y la tarjeta censal para la identificación del animal (obligada para todos los animales que residan en Manises), así como la licencia municipal de tenencia en el caso de animales potencialmente peligrosos.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, siendo sancionadas con una multa en metálico de 50 a 600 euros, de 601 a 6.000 y de 6.001 a 18.000, respectivamente. Por otro lado, se contemplarán como infracciones leves penalizadas con 150 euros la primera vez, 250 la segunda, y pasará a considerarse grave a partir de la tercera, las siguientes faltas: no retirar los excrementos, no diluir las micciones, no traer la Tarjeta Censal, la Licencia Municipal de tenencia de animales peligrosos, el perro atado, bolsas para la retirada de excrementos y difusor para diluir las micciones.

También se prohíbe la permanencia continuada de perros y gatos en las terrazas y balcones de los pisos. Los propietarios serán sancionados si el perro o el gato ladra o maulla habitualmente durante la noche.