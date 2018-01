«Queremos hacer el mejor Mundial de medio maratón de la historia»

Héctor Esteban, Marta Fernández de Castro, Elena Tejedor, Vicente Añó, Juan Botella y Daniel Zurriaga. / Jesús Signes Elena Tejedor, Juan Botella, Marta Fernández de Castro y Vicente Añó analizan cómo ha evolucionado Valencia en el campo de running hasta el punto de albergar el próximo 24 de marzo esta prueba internacional LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 24 enero 2018, 20:12

Valencia acogerá el campeonato del mundo de Medio Maratón el próximo 24 de marzo. A esta importante prueba se sumará el nombre de Trinidad Alfonso como principal colaborador de este evento, apoyando y respaldando así la cita con los mejores atletas del mundo y miles de populares que correrán en un rápido e irrepetible circuito, con salida y meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

De esta forma, el nombre oficial de la prueba será IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón Valencia 2018, gracias al acuerdo alcanzando entre el máximo organismo federativo de atletismo y la Fundación Trinidad Alfonso, que tiene como objetivo divulgar la cultura del esfuerzo a través de proyectos deportivos que se desarrollen en la Comunitat Valenciana.

Para hablar sobre este acontecimiento que pondrá de nuevo a Valencia en el epicentro del deporte mundial se reunieron en los Desayunos LP cuatro personas implicadas de forma muy directa en el acontecimiento deportivo.

"Los participantes deben llevarse a sus casas la mejor imagen de la ciudad" ELENA TEJEDOR, presidenta de la fundación trinidad alonso

Elena Tejedor Neira, directora de la Fundación Trinidad Alfonso. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. Juan Botella, periodista y gerente de SD Correcaminos. Fue jefe de prensa de la Conselleria de Cultura, responsable de comunicación de la Conselleria de Bienestar Social y jefe de prensa de la Volvo Ocean Race. Marta Fernández de Castro, excapitana del Valencia Terra i Mar, el equipo con el que acumuló 14 títulos nacionales consecutivos en pista, otros cuatro en campo a través y un subcampeonato de Europa de cross. Las 3 últimas temporadas se especializó en carreras de montaña, proclamándose campeona de España entre 2005 y 2007, y rozando el podium en el Campeonato de Europa. Vicente Añó, presidente de la Federación Valenciana de Atletismo y vicepresidente de la Federación española. Profesor de la Universidad de Valencia en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actual decano de la misma desde 2012. Licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid y en Psicología por la Universidad de Valencia. Héctor Esteban, jefe de Deportes de LAS PROVINCIAS y moderador del coloquio, señaló que Valencia ha venido dando muestras durante los últimos años de que es una ciudad que ofrece un recorrido ideal y donde ya se ha instaurado una tradición con hitos como el maratón de Valencia «que en mi opinión es uno de los más importante de Europa». Cuando faltan dos meses exactos para que se celebre esta prueba, Esteban recordó que en nuestra ciudad se consiguió el récord del mundo en maratón femenino. Y lanzó la pregunta de si conseguir una nueva marca era un objetivo prioritario de este Mundial. Botella reconoció que, ciertamente, en un Mundial lo importante es el oro, «pero también hay que pensar en lograr una gran marca». En este sentido, Botella aseguró que se había conseguido una lista de participación con atletas de consolidado prestigio y en la que seguro «habrá más de una sorpresa por parte de los jóvenes corredores». Subrayó que una competición como esta, en la que el récord está por debajo de los 59 minutos (el del eritreo Zersenay Tadese con 58.23), «se corre muy rápido y lo ideal sería superar el récord de Tadese y que miremos de reojo el récord femenino».

"El atletismo puede trasformar y cambiar la vida de las personas" JUAN BOTELLA, GERENTE DE LA S.D. CORRECAMINOS

La directora de la Fundación Trinidad Alfonso aseguró que el circuito valenciano se había hecho pensando en conseguir marcas y que por tanto fuera «muy llano, rápido y atractivo desde el punto de vista turístico». Elena admitió que se ha buscado que la cerrera pase por el centro de la ciudad para que la gente salga a la calle a animara y se implique para que los participantes «se lleven a sus casas la mejor imagen de la ciudad».

A este respecto, Botella añadió que también se había buscado el mejor horario para los corredores al igual que se había trabajado sobre la temperatura, el viento y la humedad que ha habido en Valencia los días 24 de marzos, según el registro histórico. «Buscamos que la ciudad se convierta en un gran estadio de atletismo» y destacó que este Medio Maratón es el primero en Europa «organizado 100% con dinero privado, algo bastante insólito». Elena Tejedor rememoró el camino recorrido por la Fundación Trinidad Alfonso desde sus inicios y aludió el planteamiento estratégico que hizo en la servilleta de una cafetería Paco Borao, presidente del club Correcaminos en el años 2013. «Allí escribió todo lo que se podía ambicionar y conseguir y todo lo que puso en aquella servilleta se ha ido cumpliendo año tras año. Y eso que en aquel momento éramos tan ignorantes que nos atrevimos a poner cosas tan peregrinas como la celebración de este mundial».

"En mi época era impensable que Valerncia acogiera un evento así" Marta Fernández de Castro, atleta internacional y entrenadora

Tejedor hizo hincapié en que lo que sí tenían claro desde los comienzos es que Valencia ofrece unas condiciones fantásticas para practicar el running «por eso caló tan rápido nuestro eslogan de ‘Valencia ciudad del running’ porque era algo que ya existía previamente». Respecto al hecho de que los maratones sean eventos financiados con patrocinadores apuntó que le parece lo más coherente «puesto que el dinero público está para otras cuestiones». «El maratón de Valencia cuesta mucho dinero porque se hace con grandes dosis de calidad, queríamos que fuera un evento para enorgullecerse y ese dinero el usuario no está dispuesto a pagarlo en su totalidad».

Botella y Tejedor hablaron también de como surgió el «idilio» entre el club Correcaminos y la Fundación Trinidad Alfonso en el año 2012. Tejedor recordó que fue Juan Roig, patrón de la Fundación Trinidad Alfonso, quien al ver una foto del maratón de aquel año sobre el puente de la Ciudad de las Ciencias, visualizó lo que podía ser aquella imagen si se conseguía hacer una prueba con algo más de 3.000 personas, como era el caso. «Yo no tenía ni idea de maratones pero me encargaron esta iniciativa y me puse en contacto con Paco Borao que me hizo un máster en poco más de dos horas y nos pusimos a colaborar por medio de la Fundación Trinidad Alfonso». Luego Juan Roig y Paco Borao se conocieron personalmente en la salida del medio maratón de aquel año.

"Correr es algo muy sencillo, fomentarlo es dar un servicio a la sociedad" VICENTE AÑÓ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE ATLETISMO

La atleta Marta Fernández de Castro apuntó que para ella como profesional hubiera sido una enorme ilusión correr un Mundial en su propia ciudad. «En mi época era impensable que Valencia pudiera ser el escenario de una carrera así. El esfuerzo económico que se hace es muy fuerte pero es algo que nos beneficia a todos. La gente que participa se implica mucho y les hace una enorme ilusión preparar la prueba», dijo.Para el presidente de la Federación Valenciana de Atletismo, Vicente Añó, este evento es un «sueño» y pone de relieve cómo ha ido cambiando la mentalidad de la gente que ahora es capaz «incluso de programar unas vacaciones para poder participar en carreras». «Nuestra federación no tiene buenas instalaciones al aire libre pero gracias a la labor de Correcaminos y de Trinidad Alfonso, tenemos este mundial de medio maratón que no es algo aislado sino dentro de un planning con más competiciones», señaló. Añó afirmó que Valencia se había impuesto claramente a Barcelona y también a una ciudad como Madrid «donde no se puede conseguir buenas marcas» o a una Sevilla que podría estar más en la línea de ser competencia «pero a la que le falta una Fundación Trinidad Alfonso. Por eso Valencia se ha convertido en la diana de todo corredor».

Tejedor admitió que hay una ambición tremenda por seguir creciendo tanto en censo como en marcas «algo que ya empieza ser difícil pero no vamos de dejar de seguir trabajando, puesto que con el trabajo hemos aprendido mucho». Añadió que conseguir una buena marca en este mundial podía ser un plus para esa inflexión que permitiría aún seguir creciendo. Para Botella si hubiera que resumir en un titular lo que supone practicar el runnig lo haría con la frase «correr cambia la vida». Y aprovechó para hacer un elogio de «aquellos locos que en el año 81 fundaron el Club Correcaminos del que mucha gente se reía pero que capaces de montar su volta a peu y su maratón aportando su tiempo y su esfuerzo». «Sin ellos, desde luego, nosotros no estaríamos ahora aquí», sentenció. Para añadir que el atletismo «es un deporte didáctico, porque es una metáfora de la vida; puede transformar y cambiar la vida de las personas. Un país rico en atletismo es un país rico en valores». Se planteó el tema de que muchos practicantes de deportes lo dejan a partir de los 20 años y retoman esa actividad pasados los 40. En este sentido Marta Fernández señaló que mucho compañeros suyos de equipo que lo dejaron han vuelto ahora «como en una segunda juventud». «Lo que tenemos que intentar es que los niños que empiezan ahora no se esperen a los 40 años para volver a correr».

Elena Tejedor hizo referencia a un cardiólogo cuya frase es «menos pastilla y más zapatillas» y añadió que con el deporte podemos tener una mayor calidad de vida y llegar a la madurez sin estar medicalizados. A lo que Botella añadió que entre los beneficios de esta actividad que ahorra dinero la Sanidad, están también la felicidad que genera a los practicantes y el impacto económico que genera «que en último maratón fue de 14 millones de euros en dinero real». «Apoyar el atletismo es apoyar el espíritu de superación y todo esto hay que transmitirlo a los demás. Tenemos la suerte de contar con la Fundación Trinidad Alfonso, el mecenas más fuerte y más importante del atletismo español», afirmó.«Andar y correr es una cosa muy sencilla y fomentarlo es hacer un gran servicio a la sociedad», dijo Añó, quien se declaró partidario de rellenar ese vacío que se produce en la edad adulta cuando se abandona el deporte. «El éxito del running es que es muy sencillo, es fácil de practicar y es muy rentable para la salud». La directora de la Fundación Trinidad Alfonso señaló que la tradición del running ya existía en Valencia «antes de que nosotros empezáramos a apoyarlo, en ese sentido no hemos inventado nada. Hemos hecho una infraestructura en el río para que las gente pueda entrenarse sin andar por sendas anárquicas y por un trazado más bonito». Tejedor añadió que lo que sí ocurre con frecuencia es que después de haber hecho el circuito mucha gente les dice: «eso ya lo había pensado yo».

Al hilo de la cuestión sobre la progresiva incorporación d ela mujer en este tipo de pruebas, Marta Fernández subrayó que «la evolución ha sido espectacular porque antes éramos cuatro chicas las que corríamos». Para Tejedor esete aumento de la participación es el ejemplo de que vivimos en una sociedad igualitaria y que en este caso además se retroalimenta «cuantas más mujeres participan, más mujeres se apuntan».

Elena Tejedor subrayó el esfuerzo que se está haciendo para que la retransmisión televisiva se haga en la mejores condiciones, por lo que se está estudiando la iluminación a lo largo de todo el recorrido, un trazado llano y sin curvas de 180 grados que muestre lo mejor de Valencia. «Nos gustaría superar los 14.500 participantes», admitió.Por último, en cuanto a los deseos de cada uno de los ponenetes respecto al desarrollo del Medio Maratón, Botella se decantó por la unidad «para que nos sirva de tarjeta de presentación, porque es una forma de hacer visible Valencia». Tejedor se decantó por que «se reconozca como el mejor Medio Maratón de la historia». Para Fernández de Castro «esto ya es un sueño hecho realidad, para mí es un éxito poder vivirlo y disfrutarlo en mi ciudad». Y Añó deseó que el público se vuelque. Tejedor puso el colofon asegurando que los mejores maratones del mundo «son aquellos en los que la ciudad cree y sus ciudadanos se implican».