Invertir en innovación y renta variable

De izquierda a derecha: Carlos Rial, Óscar Esteban, Luis Viñals y Enrique Marazuela. / I. Marsilla Expertos analizan en el Foro BBVA sobre gestión financiera la situación actual de los mercados y los sectores con mayor potencial REDACCIÓN Viernes, 18 mayo 2018, 01:28

La renta variable diversificada y la innovación empresarial en todos los sectores serían claves para una buena inversión. Esas son las principales conclusiones que pueden extraerse del Foro BBVA Gestión de la Innovación Financiera que, organizado por LAS PROVINCIAS, tuvo lugar en el Hotel Westin de Valencia.

En este foro se desgranaron las claves para invertir en los mercados con mayor potencial de la mano de dos expertos que explicaron, además, cuál es el proceso de toma de decisiones de BBVA a la hora de gestionar carteras de activos. En este sentido, apuntaron hacia las empresas innovadoras con potencial de crecimiento y beneficios, puesto que apostar por ellas puede suponer un acierto a la hora de invertir.

La apertura del acto corrió a cargo de Luis Viñals, director de Banca Privada de la Dirección Territorial Este de BBVA quien señaló que desde enero 2017, la entidad ha avanzado en su modelo de Banca Privada, bajo el lema 'creando oportunidades'. Y antes de ceder la palabra, deseó que el foro sirviera a los asistentes para tomar las decisiones más acertadas.

Tras él, Enrique Marazuela, director de inversiones de Banca Privada de BBVA España, realizó un completo análisis de las perspectivas económicas y financieras partiendo del momento actual. Para Marazuela el tener una cifra de crecimiento mundial del 3,8% es muy positivo porque es una cifra muy elevada en un ciclo económico maduro, como es el actual. «Hay amenazas pero no parece que el ciclo esté acabando. En general los ciclos no se mueren de viejos sino a causa de un desequilibrio». Una situación que en opinión de Marazuela ofrece un panorama optimista también para el año que viene.

Respecto a los mercados emergentes, el director de inversiones de Banca Privada de BBVA España consideró igualmente que «todo va bien». Hay una sincronía con los mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa. «En China y en India se crece por encima del 6% y, por otra parte, India ya tiene la misma población que China, es decir 1.400 millones de habitantes»

Otra cuestión que favorece la buena coyuntura económica es el precio del petróleo que aunque en estos momentos ha subido, en opinión de Marazuela volverá a bajar y no desestima que dentro de un par de años el precio del barril esté alrededor de los 50 dólares, mucho más bajo que ahora.

«En Latinoamérica se ha salido de la crisis pese a la volatilidad del mercado y los problemas de Argentina, mientras que en Estados Unidos la previsión de crecimiento es del 2,8% y con unas tasas de paro muy bajas», dijo. En este sentido, Marazuela remarcó que la bajada de impuestos había potenciado una economía expansiva, algo que a medio plazo puede generar inflación. «La guerra comercial con China parece aplacada y Trump negocia muy duro pero negocia, no rompe», dijo.

En cuanto a Europa, «siempre sensible al precio del petróleo y a la paridad del dólar», se preguntó cómo estaba el tema de la inflación. Y respondió que tras haber pasado una etapa en la que preocupó mucho que hubiera deflación, en 2017 y en 2018 se han ido elevando las previsiones de inflación. «Estamos por debajo del 2% y la situación no es preocupante en Europa. En Estados Unidos el consenso de mercado habla del 2,5% este año y como he dicho anteriormente no hay que inquietarse por el petróleo puesto que volverá a bajar a medio plazo». «Los bancos centrales harán una política expansiva, lo que significa que los tipos de interés subirán y se quedarán en el entorno del 3%», dijo. Marazuela aseguró una subida gradual pero moderada de los tipos de interés en Europa de cara al próximo año.

En opinión del director de inversiones de Banca Privada de BBVA España, estamos viviendo un ciclo expansivo de la economía que apunta al optimismo. Lo cual no significa que no haya que prestar mucha atención a los mercados y conocer muy bien lo que se hace a la hora de invertir. Para obtener rentabilidad hay que conjugar la seguridad con un cierto grado de riesgo controlado y personalizado según el perfil de cada inversor.

En este sentido, se mostró poco favorable a invertir en renta fija puesto que «no le vemos valor en absoluto, dado que los bonos a diez años no cubren lo que se espera de ellos, ya que para eso deberían estar al 3,5% por lo menos y el bono alemán, por ejemplo, está al 0,62%».

Sí que se mostró favorable a los bonos corporativos que el pasado año «nos parecieron una buena inversión, aunque ahora somos más cautos». Pero no dudó en señalar la renta variable como una inversión que sigue «siendo interesante».

Marazuela señaló que actualmente las rentabilidades son muy bajas «por debajo de la media histórica» por lo cuál el objetivo de BBVA es generar valor en sus carteras. Admitiendo que no tienen «una bola de cristal» para saber qué va a ocurrir «podemos matizarlo a la vista de la evolución de los mercados». «Construir carteras con valor nos exige una diversificación horizontal y vertical y tener una aquitectura abierta. Es decir, seleccionar los mejores fondos aunque no sean de BBVA», afirmó. Hecho este análisis y con el conocimiento de dónde están las oportunidades, el siguiente paso es seleccionar los activos concretos en los que invertir. En el caso de BBVA, dispone de unos procesos estructurados capaces de retroalimentarse y detectar variaciones con rapidez para reaccionar ante los cambios gracias a las nuevas tecnologías. «Revisamos y elegimos los mejores fondos, pero luego hacemos además un seguimiento permanente de su evolución», precisó Marazuela. Y concluyó su ponencia asegurando que en BBVA están «muy orgullosos de nuestros resultados».

Tras la exposición de Marazuela, fue el experto internacional, Óscar Esteban, director de ventas de Fidelity International para España, quien habló de la inversión en sectores innovadores como garantía de futuras rentabilidades. Esteban indicó que la innovación produce un efecto disrruptivo que permite crecer a muchas pequeñas empresas gracias a hacer estas inversiones en innovación.

Para poner de relieve hasta que punto la innovación es cada vez más rápida en el desarrollo empresarial, el director de ventas de Fidelity puso el ejemplo del teléfono. «Desde que se creó en 1871 hasta más de un siglo después sus funciones eran prácticamente las mismas, pero ha ido evolucionando en los últimos años a una velocidad impensable. El primer Iphone salió en 2007 y en diez años ha cambiado tanto y nuestra dependencia del móvil es tal, que auguran que dentro de poco llevaremos el teléfono como un brazalete». Esteban subrayó que la innovación es «cada vez más cortoplacista» y la inversión en tecnología ha hecho evolucionar el sector audiovisual. «Hay compañías como AirBNB, que tiene tres millones de alojamientos en todo el mundo en su plataforma y ninguno de ellos es propio. Esto ha supuesto una disrrupción en el sector hotelero que hay que tener en cuenta». señaló.

Así, indicó que podría poner otros ejemplos similares ya que hoy en día «el consumidor es el rey, el que hace que una empresa produzca de una forma u otra merced a las redes sociales, pues nosotros dictamos la estrategia del modelo empresarial». La conclusión es que las compañías tienen que innovar de forma constante porque gracias a las redes sociales pueden encontar nuevos nichos de mercado.

Otro ejemplo de lo que supone la innovación es el del auge de las cervezas artesanales, un fenómeno que se inició en Estados Unidos vendiendo la idea de que la cerveza es símbolo de la felicidad y en solo diez años han duplicado la producción de este tipo de bebidas.

Esteban señaló tres sectores como modelos de grandes procesos de cambio y continua innovación. «El primero sería el de la salud, que es el gran innovador con compañías que trabajan en el genoma humano, la oncología, la biotecnología o incluso la ropa deportiva. El segundo sector es el industrial no sólo en lo referente a la maquinaría pesada, sino en robótica, impresión 3D o reciclaje de aguas. Y el tercero es el puramente tecnológico, que se dedica a poner los datos en la nube creando los consiguientes sistemas de seguridad, además de la logística y la conectividad», apuntó.

Teniendo en cuenta que la tecnología es «el epicentro del cambio», aseguró que la innovación es una oportunidad para invertir, siempre teniendo en cuenta que en ocasiones la capitalización está por encima de su rendimiento, por lo que hay que tener cuidado. «Es un sector donde hay ganadores y perdedores, donde las diez compañías punteras han cambiado por completo, excepto una, en los últimos 17 años, ya que entran nuevas y salen las que se han quedado anticuadas».

Hay empresa que se enfocan no hacia el consumidor sino hacia la gestión de las empresas. «El software le ha ganado la batalla al hardware y las compañías de servicios tienden a desparecer a medida que todo está en la nube, mientras que las empresas que se dedican al análisis de datos y a la conectividad son básicas», aseguró Esteban.

Citó el caso de China como ejemplo de país consumidor, sobre todo de tecnología. «Los chinos tienen cada vez más poder adquisitivo y lo que quieren hacer es consumir». Ahora en China el PIB crece no sólo por las exportaciones sino por el consumo interior. Esta expansión del mercado, según Esteban, ha hecho que se invierta más en educación con crecimientos superiores al 10%. El mercado electrónico duplica al de Estados Unidos y la venta de productos por internet está al alza mientras que en Estados Unidos se ha estancado. Algo que también ocurre con el turismo tanto el doméstico como el internacional. Y son sobre todos los millenials chinos los que más viajan y hacen sus reservas por internet.

En China ya no se dedican a copiar, se dedican a innovar en producción tecnológica y son otros los que les copian. Y no sólo incrementan sus ventas, también sus márgenes de beneficios. Un millenial chino a lo largo del día no hace más que consumir y siempre con aplicaciones del móvil, sin pagar en efectivo en ningún caso. El motor de crecimiento de China los próximos años será la robótica y el big data. «Para nosotros el siglo XXI es el siglo de Asia e India, pero cuando hablamos de Asia incluimos también países como Corea que ya tienen una renta per cápita superior a la española», dijo.

Esteban concluyó su exposición insistiendo en que el ciclo económico alcista aún tiene recorrido «ya que no se agota por viejo sino por desquilibrios» y que la renta variable sigue teniendo futuro.

Luis Viñals tomó la palabra para clausurar el foro y a modo de conclusiones señaló que «seguimos viendo perspectivas de crecimiento con una inflación contenida y unos beneficios empresariales que se mantienen». La renta variable es «el activo estrella» y pese a sus riesgos, en el largo plazo es la más rentable, por lo que es importante mantener las inversiones. Y, por último, que la selección de activos que hace BBVA se caracteriza porque «imprime seguridad y fiabilidad, gracias a su arquitectura abierta que les permite tener fondos de todas las gestoras siempre que los consideren la mejor opción». «No sólo estudiamos la volatilidad y la rentabilidad, también analizamos factores como el equipo humano o el modelo de toma de decisiones», concluyó Luis Viñals.