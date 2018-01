La empresa familiar valenciana y el actual escenario económico

El salón del hotel Westin Valencia donde se ha desarrollado el foro. / I. Marsilla Julián Quirós, José Bernardo Noblejas, Rafaela Toquero, Gracia Cicuéndez y Francisco José Baonza. REDACCIÓN Jueves, 18 enero 2018, 02:29

¿Cuál es la realidad de la empresa familiar valenciana ante el horizonte económico del recién estrenado 2018? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus logros y sus talones de Aquiles? ¿Y cuál es el escenario macroeconómico en el que estas compañías van a tener que desenvolverse a corto plazo desde la Comunitat Valenciana?

El director de LAS PROVINCIAS, Julián Quirós, dio ayer la bienvenida en el hotel Westin de Valencia a los asistentes y a los ponentes del Encuentro Empresarial Popular-LP, cuyo objetivo no era otro que contestar a estas y otras muchas cuestiones, así como hacer una serie de reflexiones sobre el mundo de la empresa familiar valenciana.

Una bienvenida en la que, tras la presentación que hizo Salud Pedrós, también participó el director Territorial de Levante de Popular, Grupo Santander, Francisco José Baonza, antes de que intervinieran con sus ponencias José Bernardo Noblejas Pérez, presidente del IVEFA (Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar) y Gracia Cicuéndez Martí, responsable de la Unidad de Inteligencia y Análisis del Departamento Internacional de Cámara de Comercio de Valencia.

«IVEFA se mantiene exclusivamente de su trabajo y sin subvenciones»

Francisco José Baonza señaló que el encuentro que se organiza tradicionalmente con LAS PROVINCIAS «nos brinda la oportunidad de compartir una jornada especial». Agradeció a los ponentes su participación asegurando que «lo que nos van a contar nos va a servir para enriquecernos a todos». «Para nosotros -añadió Baonza- la relación con las empresas es lo que nos hace sentir cómodos, porque sabemos que sois imprescindibles para la recuperación económica y en especial la empresa familiar, que genera el 26% del PIB». «2018 va a ser un año en el que todavía vamos a tener que afrontar retos importantes y somos conscientes de que tendremos que ser flexibles. Lo que nos obliga a un constante esfuerzo en los servicios que os prestamos. Las empresas están en el ADN de los gestores que os atienden día a día», afirmó.

«Trato de poner de relieve que apostamos sin duda por la economía de nuestro país y es lo que vamos a seguir haciendo tanto en territorio nacional como en el de la internacionalización. Es lo que nos hace reconocible como banco y lo que más nos enorgullece», concluyó Baonza.

Empresa familiar y sus retos

José Bernardo Noblejas, presidente del IVEFA y director de Ortoprono destacó que quería ofrecer unas cuantas ideas «sobre el mundo de la empresa familiar que aunque son sobradamente conocidas no siempre son debidamente atendidas por parte de la administración».

Subrayó que el IVEFA celebró con satisfacción recientemente su 20 aniversario, «una asociación que vive sin subvenciones y sólo de su trabajo». «La empresa familiar está en el mismo escenario que cualquier otra empresa, la problemática es la misma. Son familias empresarias de lo que hablamos. El entorno es muy importante para estar presente en el mercado: primero la marca, luego tiene que estar en permanente innovación, es decir hacer mejor las cosas y de forma más fácil y por último aprovechar el talento», aseguró Noblejas.

Para Noblejas hay que aprovechar ese talento interno y externo si quieres avanzar y es algo que, en su opinión, no se hace en las empresas. «Hay que intentar también adquirir tamaño. Hay que crecer, algo que a la pequeña empresa le cuesta. Tal vez en lugar de predicar tanto, estaría bien que la administración nos ayude a ser mayores». «Este es un debate que debemos ir tratándolo con la administración. En IVEFA defendemos la empresa familiar de la Comunitat Valenciana y nos hemos convertido en su voz. Ser miembro te permite llevar reivindicaciones a la administración y actualmente representamos a unas 450 empresas de toda la región», afirmó.

Los principales retos de la empresa familiar son establecer estrategias para el negocio y para la familia, así como plantear el tema de la sucesión lo antes posible, en opinión de Noblejas. «No se puede esperar al ultimo momento o a que surjan las dificultades empresariales. Retener también el talento de los familiares o trabajadores y además fomentarlo». «No te puedes olvidar de hacer una planificación en el ámbito financiero y consultar con tu gestor. Además de trabajar sobre la innovación y profesionalizarla en cualquier nivel», añadió.

Para el presidente del IVEFA la misión de este organismo es acompañar y ayudar a las empresas familiares. «No hay otra asociación libre e independiente que aglutine a tantas empresas. Tenemos consultores que colaboran activamente con nosotros y tenemos una libreta de contenido de necesidades. Tratamos temas tan básicos como cuándo y de qué forma el fundador debe retirarse de la empresa. Cuestiones que deben preverse porque hacer la transmisión después de la muerte ocasiona muchos problemas», afirmó Noblejas.

Señaló que en la Comunitat Valenciana el 91% de las empresas son familiares y cada vez se crean más para salir del paro. «Ante el fenómeno del paro juvenil tenemos un espacio con unas posibilidades enormes». «La empresa familiar está menos tecnificada y hay que propiciar que eso cambie con las jóvenes generaciones. Las nuevas tecnologías son necesarias. Por ello intentamos que la gente mire un poco más allá porque lo que está pasando hoy ya es pasado. Con las inquietudes es con lo que vamos a generar el futuro porque hay que pensar qué queremos ser de mayores», dijo.

Noblejas señaló que el empresario familiar representa más que nadie la cultura de su esfuerzo, con su capacidad de asumir riesgos. «Tiene una idea de compromiso con la comunidad y pretende asegurar la continuidad del negocio antepuesto al beneficio inmediato. El 80% de las empresas familiares no supera la tercera generación. Y a la quinta generación llega sólo un uno por ciento. Por eso el empresario debe tener un equipo de dirección, no puede estar solo. El IVEFA ha detectado que el mayor nicho de conflictos está en las diferencias salariales entre familiares que debe ser según mercado y capacidades, no por grado de familiaridad. Para la profesionalización hay que apoyar la formación en la empresa, porque la formación especifica es fundamental y la FP dual es muy interesante», subrayó.

Por último, Noblejas reclamó un estatuto jurídico para la empresa familiar por parte de la administración y señaló las desigualdades en el trato fiscal, según las autonomías donde se realice una donanción o una herencia, benficiando mucho a unos territorios y perjudicando clamanete a otros.

Perspectivas económicas 2018

Gracia Cicuéndez Martí, responsable de la Unidad de Inteligencia y Análisis de la Cámara de Comercio de Valencia, señaló en su exposición que toda empresa familiar «está dentro de un marco económico que le influye de forma decisiva». «Ese marco en el caso de la Comunitat Valenciana es actualmente el de un crecimiento económico sostenido durante los últimos cuatro años tras cinco años de caídas. Un 3,3% se prevé que crezca la economía de la Comunitat aunque no hay unanimidad en las cifras, pues depende del estudio y los indicadores que se tomen». «Este crecimiento ha mejorado el mercado laboral después de tocar suelo. La tasa de paro que llegó a ser del 28% está ahora en el 17,5%, la más baja desde 2008, pero seguimos teniendo una elevada temporalidad en el empleo por encima de la media nacional», subrayó Gracia Cicuéndez.

Señaló que respecto al PIB se ha alcanzado ya los niveles previos a la crisis pero no en términos de empleo, donde aún se está muy por debajo. Se trata un crecimiento más equilibrado que en la ultima etapa porque no se centra en la burbuja inmobiliaria. «Por un lado está la industria, después la construcción y luego el sector servicios y de distribución comercial. En todos los sectores se crece por encima de la media española. Las tasas de crecimiento de la construcción ahora están muy contenidas y su incidencia es importante pero no como en los tiempos de la burbuja», dijo Cicuéndez.

La política monetaria expansiva, la economía mundial favorable y la reducción del apalancamiento financiero han favorecido, en su opinión, este despegue de la economía valenciana y española. «En el sector industrial ha habido una evolución progresiva, también en la industria agroalemientaria que fue el sector que mejor se comportó durante la crisis, así como la madera y los azulejos que están creciendo junto con los bienes de equipo y productos metálicos», dijo.

En la Comunitat ha caído el transporte, la confección y el calzado. La recuperación en la construcción se afianza en la provincia de Alicante y en Valencia se observa en la segunda mitad del año que la actividad inmobiliaria aumenta un 17% en el numero de transacciones, sobre todo en vivienda usada y por parte de extranjeros. Alicante concentra este aumento de compra con el 50 % del total. También aumenta la inversión en construcción tanto en obra publica como en edificación. «La Generalitat está cumpliendo sus deberes en reducción del déficit público. En cuanto al turismo, cada mes que pasa hay nuevo récord de visitante. Somos la tercera región peninsular con mayor número de turistas extranjeros, que son los que están tirando del sector ya que el nacional se ha reducido a excepción de los últimos tres meses, donde se ha roto la tendencia a la baja del resto del año, tal vez relacionado con el problema catalán», afirmó.

El dinamismo también se nota en el transporte de mercancías, según Cicuéndez. En el marítimo, los tres puertos suben un 4,2%, muy por debajo de Barcelona. El puerto de Castellón ha crecido gracias a las exportaciones cerámicas. Por carretera aumenta un 15%, el doble del año anterior y por ultimo el transporte aéreo ha crecido mucho gracias al turismos. El aeropuerto de Valencia supera su cifra en un 27%, el que más crece en numero de pasajeros», dijo.

El comercio exterior valenciano ha sido el principal motor en los años de crisis ya que ha estado creciendo por encima de las importaciones y ayudando al PIB. «Ahora hay una tendencia al alza pero las importaciones superan a las exportaciones, por lo que el saldo comercial retrocedió un 32%».

Julián Quirós, José Bernardo Noblejas, Rafaela Toquero, Gracia Cicuéndez y Francisco José Baonza. / I. Marsilla

¿Cómo va a evolucionar la economía el próximo año?, se preguntó la responsable de la Cámara de Comercio. «Se espera que siga creciendo pero a menor ritmo que en 2017, y la Comunitat Valenciana lo hará a un nivel similar a la media. Un factor de impulso va a ser la economía mundial que seguirá creciendo salvo Japón por lo que el turismo seguirá al alza y se estimularán las exportaciones así como se activarán las inversiones extranjeras. La política monetaria será similar y el euro se depreciará lo que resultará favorable. Hay una mayor oferta de crédito en el sistema financiero y se mantiene el buen comportamiento del mercado laboral», afirmó.

Pero hay riesgos externos como la incertidumbre en torno al ‘Brexit’ que tiene un efecto negativo sobre las exportaciones y el turismo. «También sobre las inversiones puesto que el mercado británico es muy importante para nosotros. Las tensiones geopolíticas de Oriente Próximo suponen otro de los problemas externos que afectan a las empresas. Por otra parte, el precio del petróleo se espera que siga aumentando aunque a menor ritmo», aseguró.

En cuanto a riesgos internos señaló la inestabilidad en Cataluña que afecta al resto de España, pero depende mucho de lo que dure. «La deuda pública sigue siendo muy elevada y hay que tenerlo en cuenta. Y aunque el empleo aumenta, hay una pérdida de poder adquisitivo por el precio de los carburantes, el aumento de los alquileres y de algunos servicios, mientras que los salarios no crecen en igual proporción», concluyó Gracia Cicuéndez.