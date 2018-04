FP Dual, la fórmula más productiva de aprender trabajando

Bankia potencia la formación en áreas como la investigación biomédica o la medicina nuclear, entre otras, gracias al programa SANEC REDACCIÓN. Martes, 24 abril 2018, 00:51

La elevada tasa de paro juvenil que tiene España supone un reto económico y social de primer orden ante el cual la apuesta por la FP Dual, que combina formación en el centro educativo y en la empresa y responde a una realidad demandada por el mercado laboral, es una buena alternativa por la que están optando países como Alemania, Austria o Francia.

En este sentido, Bankia mantiene entre sus líneas de acción social un compromiso por el empleo juvenil. En nuestro entorno europeo, el modelo de formación dual ha demostrado durante décadas ser un gran motor de impulso del empleo juvenil.

En la actualidad, tan solo el 12% de los alumnos españoles está matriculado en FP, menos de la mitad de la media europea que se sitúa en el 26%, y menos del 1% recibe el modelo de FP Dual, según la OCDE.

Desde la Fundación Bankia por la Formación Dual se apuesta por potenciar este modelo en áreas como la investigación biomédica, medicina nuclear, documentación clínica y anatomía y patológica y citodiagnóstico. En la formación dual la empresa y el centro educativo comparten la formación del estudiante. Se reparten el currículum que le deben impartir, el alumno alterna su tiempo de aprendizaje entre las dos y, por lo tanto, las dos son corresponsables de su formación.

La implementación del proyecto de FP Dual se inicia con reuniones de preparación del proyecto junto con los centros educativos y centros de investigación y la posterior firma de convenios de colaboración entre la Fundación Bankia por la Formación Dual y los centros de investigación. A partir de este momento, el proyecto se presenta a los centros educativos, públicos y privados, que podrán participar en el programa. Una vez iniciados los programas de FP Dual, se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento, con la participación de la Dirección General de Formación y Cualificaciones Profesionales.

El proyecto SANEC consiste en la creación de itinerarios formativos entre la Fundación Bankia por la Formación Dual y centros de investigación de la Comunitat Valenciana como son el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, el Centro de Investigación Príncipe Felipe, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica y el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva. Este proyecto facilita la incorporación de técnicos de FP sanitaria en equipos de investigación médica y biomédica.

El coordinador territorial en la Comunidad Valenciana de la Fundación Bankia por la Formación Dual, Ricard Guillem, señala que esta colaboración de la entidad bancaria en el programa SANEC «viene desarrollándose con el actual formato desde hace un par de años. Pero anteriormente se concedían una serie de becas a jóvenes titulados de la FP para incorporarse a los laboratorios del Hospital La Fe».

Guillem destaca que en el ámbito sanitario, la implantación de titulados de FP es compleja puesto que el sector público «tiene dificultades para ofertar plazas con los estudiantes de la FP Dual por falta de presupuesto. Gracias a la intermediación de la Fundación Bankia por la Formación Dual se posibilita el desarrollo del trabajo en este mundo tan puntero».

«La máxima de este programa se puede resumir con la frase de 'aprender trabajando' y en este sentido los equipos que acogen a los estudiantes los ven como una ayuda, como un impulso positivo en el desarrollo del trabajo», dice Ricard Guillem.

«Hay menos plazas que demandas y se tiene que hacer una criba para cubrir la 23 plazas que actualmente cofinancia Bankia. La selección de estudiantes se realiza en base a entrevistas personales a los alumnos por parte de los grupos de investigación y centros de investigación que participan en el proyecto. La tutorización y seguimiento de los estudiantes seleccionados se desarrolla desde los equipos de investigación en cuestión. Se puede afirmar que están muy bien preparados teniendo en cuenta que se trata de estudiantes que aún están en periodo de formación», añade Ricard Guillem.

«En el proyecto SANEC destaca la figura del técnico superior de FP como profesional imprescindible en los equipos de trabajo y centros de investigación, equiparándolos a la práctica habitual propia de países europeos, donde se entienden los equipos investigadores como grupos multidisciplinares con perfiles diferenciados pero muy complementarios en cuanto a conocimientos académicos, científicos y técnicos», concluye Guillem.

Objetivos

Reconocer la importancia que para el sistema de la familia profesional sanitaria supone participar y trabajar directamente con equipos de investigación de alta calidad e impacto científico, es uno de los principales objetivos de SANEC.

Otros de su objetivos prioritarios son potenciar las competencias y actualización científica permanente de los estudiantes de estas titulaciones que acceden a los Centros de Investigación; así como ordenar y organizar itinerarios formativos que contemplen todas las fases de desarrollo competencial necesarias en esta familia profesional, en el marco de las propuestas de la Comisión Europea respecto a la planificación de los estudios superiores, reconociendo las diferentes cualificaciones profesionales y las pasarelas que facilitan el acceso a titulaciones superiores que garanticen la formación a lo largo de la vida profesional.

SANEC contempla un itinerario completo dentro de la Formación Profesional superior:

a) La formación en centros de trabajo o FCT, para la realización de prácticas curriculares. Los centros de investigación habilitarán plazas para la realización de prácticas curriculares, a realizar por parte de los estudiantes de los ciclos de la familia profesional sanitaria.

b) Formación DUAL, dirigida a estudiantes procedentes de los centros de FP Dual autorizados por la Generalitat Valenciana.

c) Especialización de posgrado, dirigida a titulados superiores en Formación Profesional que hayan finalizado su formación en el Centro Educativo, en las titulaciones de Técnico Superior de FP de las especialidades Anatomía Patológica-Citología, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Laboratorio (Rama Química), o Documentación Sanitaria.

Antecedentes

En mayo de 2014, Bankia firmó un acuerdo con el ISS La Fe, por el que se becaba a cinco titulados superiores en Formación Profesional para recibir formación especializada y propiciar su acercamiento al mundo de la investigación biomédica y clínica, mediante su incorporación a Grupos de Investigación Acreditados o Plataformas Tecnológicas del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.

En diciembre de 2016 Bankia firmó un primer acuerdo de colaboración para desarrollar el proyecto SANEC, como se conoce actualmente, con Centros de Investigación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, para el fomento de la formación profesional, por el que 35 estudiantes y titulados, pudieron desarrollar un programa formativo pionero en España dirigido a la especialización en investigación biomédica y documentación clínica gracias al modelo de FP Dual, con la colaboración de las administraciones educativas y sanitarias valencianas.

En diciembre de 2017 Fundación Bankia por la Formación Dual, asumió el liderazgo del proyecto SANEC iniciado desde Bankia por el fomento de la formación profesional, posibilitando que 37 personas, entre estudiantes y titulados, puedan participar en el proyecto.

A modo de resumen, puede decirse que el compromiso de Bankia y su Fundación por la Formación Dual se ha centrado en prestar apoyo técnico en el diseño y desarrollo del programa formativo y de sus itinerarios. Asimismo ha apoyado económicamente a los centros de investigación para el desarrollo del programa, con el objeto de que éstos puedan financiar las plazas que se convoquen por cada uno de los itinerarios.

Ana Ferrer. Bioquímica y becaria «Las prácticas me sirven y me hacen sentir útil»

Ana Ferrer es una de las estudiantes que ha obtenido una de las becas para hacer prácticas remuneradas en la Fundación Incliva. Ana es bioquímica y fue la FP Dual la que le abrió las puertas del mundo laboral . «La beca de Bankia cubre tres meses de prácticas remuneradas pero la estancia se puede alargar más tiempo. Mi labor es la de ejecutar todos las formulaciones que plantea el graduado responsable del laboratorio. El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario y su Departamento de Salud, así como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y del Instituto Universitario Valenciano de Infertilidad».

«En mi caso particular estas prácticas me están sirviendo de mucho para completar mi formación porque además he tenido la suerte de estar en un equipo que se preocupa mucho por enseñarme y además me siento útil. Ellos me aportan conocimientos en mi aprendizaje y yo aplico lo aprendido en el desarrollo del trabajo diario. Como fórmula de aprender trabajando me parece perfecta», afirma Ana Ferrer.

Esta estudiante de la Universitat de València fue consciente al acabar su formación de que «si no hacía un máster mis opciones de encontrar trabajo eran reducidas. Así que en lugar de un máster me planteé la posibilidad de hacer un ciclo superior de FP Dual. Fue así como me convertí en técnica de laboratorio y considero que ha sido todo un acierto desde el punto de vista formativo», comenta Ana Ferrer.

Marta Roca. Coordinadora de la unidad analítica ISS La Fe «El beneficio es importante para ambas partes»

La coordinadora de la Unidad Analítica IIS La Fe, Marta Roca, comenta la experiencia que ha supuesto en su departamento contar con la colaboración de un estudiante de la FP Dual.

«La nuestra es una plataforma de investigación especializada en bioanálisis. No somos un grupo de investigación propiamente, puesto que los investigadores acuden a nosotros para que desarrollemos métodos capaces de cubrir sus necesidades en las investigaciones», comenta Marta Roca. «Nuestra misión es proporcionar un servicio de alta calidad en el campo de la investigación en biomedicina ofreciendo el soporte analítico-científico necesario para el desarrollo de estudios basados principalmente en fármacos y metabolómica, mediante el uso de la espectrometría de masas», añade.

La Unidad Analítica cuenta con un equipo altamente cualificado y especializado para el desarrollo de sus objetivos estratégicos y la resolución de nuevos desarrollos analíticos», aclara la coordinadora de la Unidad Analítica.

En este contexto tan especializado, Marta Roca señala que el pasado año formaron parte del programa de la FP Dual que impulsa Bankia y contaron con la ayuda de Gabriel Miralles, estudiante de la rama sanitaria. «Su labor aquí ha sido muy interesante y el beneficio importante por ambas partes, porque se le ha formado como técnico de laboratorio al tiempo que ha prestado una ayuda en la preparación de los estudios y las muestras aunque también ha participado en la interpretación de los análisis y el proceso de datos»

«El concepto de la FP Dual es muy interesante porque te da la posibilidad de aprender la buenas prácticas de laboratorio y te formas en el cumplimiento de normativas En nuestro caso particular, Gabriel ha aprendido también a cumplir todos los controles para que el laboratorio funcione bien y eso es fundamental», asegura Roca.

«Al final, él como alumno está acreditado por haber cumplido un sistema de calidad y eso se lo lleva en su expediente. Pensamos que está muy bien formar así porque además le abre la posibilidad de ser contratado en el mismo centro en caso de una ampliación de la plantilla», concluye Marta Roca.

Marina Sánchez Costas. Directora general de formación profesional y régimen especial «Estamos de moda porque la FP lo está»

La directora general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Conselleria de Educación, Marina Sánchez Costas, tiene un lema que define perfectamente su opinión sobre la evolución de estos estudios en los últimos años: «Estamos de moda, la FP está de moda». Según su criterio esto se debe en gran medida a que desde la Conselleria «se está desarrollando una labor muy positiva que hace que nos situemos al máximo nivel en prestigio, en ciclos formativos nuevos con una oferta de 166 titulaciones y en facilitar la convalidación de los créditos de la FP para el acceso a la Universidad». «Estamos modificando la normativa para poder convalidar hasta 60 créditos», afirma Marina Sánchez.

«Queremos que la FP sea un puente para acceder a la Universidad y no al revés. Pretendemos evitar el camino inverso, puesto que muchos egresados se dan cuenta al terminar sus estudios que les falta una especialización y optan por hacer un ciclo superior de FP, cuando es mejor hacerlo al contrario. También estamos fomentando las estancias en el extranjero para que los alumnos de la FP puedan trabajar en Europa para que hagan prácticas en países de la UE», añade la directora general de FP.

Pero en el caso de que el alumno no quiera dar el salto a un grado universitario «la FP les proporciona una cualificación directa con un alto nivel de profesionalidad y empleabilidad, aunque al mismo tiempo hay que dar facilidades a aquellos que quieran alcanzar un nivel 4 o 5 en sus estudios», precisa Marina Sánchez.

Con respecto a otras comunidades la Valenciana está a un buen nivel, según la directora general, si bien en el País Vasco existe una gran implantación. «Pero hacer una comparación es algo injusto porque ellos tienen el cupo vasco y un sector empresarial que ha apostado muy fuerte por la FP. Y por otro lado, en las empresas vascas se pide la titulación de técnico medio para poder trabajar. Ese camino es el que tenemos que recorrer en la Comunitat Valenciana porque con la crisis las empresas abandonaron esta vía y contrataron a gente sin cualificación. Ahora se está haciendo este trabajo con las ayuda de los agentes sociales».

«Con respecto a la UE es cierto que España sigue estando por debajo pero ha repuntado mucho en los últimos años y concretamente con el modelo de la FP Dual. No es casualidad que en la Comunitat haya en estos momento más de 86.000 alumnos de FP», afirma.

Marina Sánchez considera que hace falta delimitar que es lo que se entiende por FP Dual desde el punto del vista del Ministerio de Educación «porque lo que hay actualmente son 17 modelos diferentes». En opinión de la directora general «la Conselleria ha sido muy crítica y ha trabajado con el Ministerio para que se unifiquen criterios. Nosotros estamos en la línea de la UE que establece que la FP Dual debe ser remunerada porque no se trata de alargar el ciclo formativo si no hay una relación contractual con la empresa. En este sentido coincidimos con la UE en ir hacia ese modelo». «Estamos en la tercera comunidad con mejores resultados en cuanto a número, por detrás de Cataluña y Madrid, pero seríamos la segunda en calidad. La pública se ha sumado a la fórmula del contrato o beca. Y las cifras hablan por sí solas si digo que en 2014 teníamos 577 convenios firmados con empresas y en 2018 son 4.368 los convenios firmados».

En cuanto al proyecto SANEC, «en su decidida apuesta por la FP, Bankia se ha puesto al lado de la Conselleria de Educación con el objeto de desarrollar itinerarios de formación para la especialización en investigación biomédica y documentación clínica de estudiantes y de técnicos superiores de FP en la rama sanitaria», comenta.

«Su fin es impulsar la investigación e innovación desde la FP y fomentar la vocación de jóvenes, mediante su aproximación a centros sanitarios en la vanguardia del conocimiento. SANEC es un programa mixto donde es Bankia quién convoca las plazas pactadas con los centros de investigación con un convenio firmado entre dichos centros y la Conselleria de Educación». Tenemos un especial interés en que los institutos de investigación conozcan a los técnicos de la rama sanitaria, que vean cuál es su potencial. Y ha sido un éxito porque dirigirse directamente a los centros de investigación era complejo y nuestra mediación ha sido muy positiva», concluye Sánchez.