La creatividad empresarial como punto de partida

Amador García, Manuel Sales, José Ferrer, David Gobert-Cezanne y Aitor Contreras posan al finalizar el foro. / IRENE MARSILLA Cinco profesionales y emprendedores valencianos ponen sobre la mesa iniciativas y experiencias propias para alcanzar sus metas REDACCIÓN Lunes, 23 abril 2018, 13:52

Innova Valencia ha sido por cuarto año consecutivo el foro idóneo para exponer la creatividad empresarial, un punto de encuentro para quienes luchan por abrir nuevos caminos ya que en muchos casos la innovación está fuertemente unida a la creatividad, el descubrimiento y la invención.

La jornada organizada por LAS PROVINCIAS, con el apoyo de Global Omnium y Aimplas, reunió ayer en el Edificio Veles e Vents de la Marina de Valencia a cinco profesionales que aportaron novedades en ámbitos tan dispares como la salud, el medio ambiente, la empresa o la economía.

El doctor José Ferrer habló de cómo tecnologías como el diagnóstico por imagen y la genómica están mejorando los tratamientos y diagnósticos oncológicos.También del ámbito de la salud trató la ponencia de Amador García, quien explicó alguno de los interesantes proyectos clínicos que están llevando a cabo en el instituto tecnológico.

De cómo lo digital está cambiando las formas y procesos de trabajar trató la exposición de Aitor Contreras; mientras que Manuel Sales, presidente de Avalbit introdujo a los asistentes en el mundo de las criptomonedas.

Por su parte, David Gobert-Cezanne habló del modelo de innovación y emprendimiento que ha puesto en marcha Global Omnium y del cual su startup, Sales Layer, ha podido beneficiarse como empresa participada por la multinacional.

Todos los ponentes se hicieron eco de casos reales de éxito para que emprendedores, pymes y el público en general los conocieran y pudieran, tal vez, aplicar estrategias similares. Al mismo tiempo, Innova Valencia, como espacio para el debate, los contactos y la participación activa, abrió un turno de preguntas tras cada intervención y al terminar el foro se ofreció un vino de honor.

José Ferrer - Grupo Ascires «En medicina no vale el café para todos»

El doctor Ferrer destacó todas las ventajas que la tecnología aporta actualmente al tratamiento del cáncer. / IRENE MARSILLA

El médico nuclear José Ferrer destacó que su empresa trata de innovar en medicina, «donde no sirve lo del café para todos, sino ir a tratamientos individualizados». El manejo de los tumores es muy standard pero, en su opinión, en los próximos años esto va a cambiar y se va a ir «en busca de dianas terapéuticas, saber el segundo apellido del tumor». «Conocer es lo primero para vencer al tumor. Ascires trata de innovar en oncología en el diagnóstico por imagen». «Ahora no nos centramos sólo en la forma sino en los biomarcadores». «Además del equipamiento tenemos el diagnostico genético donde podemos estudiar las mutaciones del genoma y lo que intentamos es juntar el mundo de la imagen con el de la genética». «En tratamientos tenemos la impresión en tres dimensiones, que ayuda mucho a los cirujanos a la hora de acceder al tumor». Aseguró que el reto es definir cuál es el mejor tratamiento ante la reacción del tumor. «Todo esto genera un montón de datos que el médico no puede tener en la cabeza y hacen falta herramientas que lo relacionen en el bigdata».

«En los próximos años en oncología se va a ir en busca de dianas terapéuticas» JOSÉ FERRER - Director médico de Ascires

Manuel Sales - AvalBit «Estamos ante un cambio de paradigma»

Manuel Sales aseguró que no creía en el bitcoin y que su interés se centra fundamentalmente en las cadenas de bloques. / IRENE MARSILLA

Para Manuel Sales las criptomonedas son un medio de intercambio de valor digital, «como una transferencia o una tarjeta bancaria, pero descentralizada porque no pasa por un banco ni por visa y dos personas que no se conocen pueden intercambiar un valor monetario». Pero lo importante es la cadena de bloques o 'blockchain' que permite que todos estemos sincronizados. «Debemos tener la certeza de que esos datos no se van a alterar, estamos en un cambio de paradigma como cuando se inventó la imprenta y la gente tuvo acceso a la cultura, luego vino internet y ahora estamos en la revolución de la confianza», dijo. «En el 'blockchain' cuando se graba algo no se puede borrar y no se pierde, con lo cual, no hace falta un notario. El 'blockchain' hace también contratos inteligentes con instrucciones de qué hacer según cada caso. El reto principal de la cadena de bloques es hacer accesible la tecnología al público. Y es fundamental que el sistema sea seguro», afirmó Sales.

«Las cadenas de bloques deben hacer la tecnología accesible al público» MANUEL SALES - Presidente de AvalBit

Aitor Contreras - IG Grupo «Hay que adaptar la tecnología al cliente»

Aitor Contreras puso como ejemplo a una pequeña empresa de Castellón. / IRENE MARSILLA

Para Aitor Contreras la transformación digital consiste en adaptar la tecnología al cliente. «Tiene que ver con cómo vamos a averiguar más cosas del cliente y qué necesita en cada momento». Explicó que el 'touchpoint' servía, por ejemplo, para analizar en qué fases de un viaje, desde que lo pensamos hasta que volvemos, se puede impactar en el cliente «hay un montón de 'touchpoint' que sin herramientas tecnológicas no podríamos desarrollar». Sobre la transformación digital de las empresas señaló que «es compleja porque cada departamento tiene un software diferente, no hay interconexión, no hay integración». «Los pequeños problemas no nos dejan pensar y por tanto no nos dejan innovar». Puso como ejemplo de caso real «el de la pequeña empresa con proyectos que eran innovación pura». «Una planta de residuos de Castellón quería implantar un programa para gestionarla. Cuando la cosa empezó a salir bien vimos que la transformación digital conlleva siempre innovación», concluyó.

«La transformación digital de una empresa conlleva siempre innovación» AITOR CONTRERAS - Project manager de IG

Amador García - Aimplas «Aportamos valor para generar riqueza»

Amador García destacó la escucha activa como clave para innovar. / IRENE MARSILLA

«Somos un instituto tecnológico y aportamos valor para generar riqueza y empleo para la sociedad. Lo hacemos a través de la innovación y trabajamos en temas de salud», señaló Amador García en su ponencia. Destacó que Aimplas innnova en diseño de producto, en tecnologías habilitadoras y materiales disruptivos. «La innovación tiene que llegar al mercado, o no es innovación. Y tiene que ser fabricable». Puso como ejemplo de diseño su laringoscopio que «es universal, simple y barato». En cuanto a tecnología habilitadoras destacó «el salto de la impresión 3D que ha llegado a la Agencia Espacial Europea». «Materiales disruptivos son los que responden a estímulos y a través de conversaciones con médicos se nos ocurrió que estos materiales podrían mejorar los tratamientos del cáncer de próstata». «En la innovación para mí es vital la escucha activa, el aprendizaje constante, la cooperación sectorial y por último la diversión, pasión y ambición», concluyó.

«La innovación debe llegar al mercado, tiene que ser algo fabricable» AMADOR GARCÍA - Director de tecnologías de Aimplas

David Gobert-Cezanne - Sales-Layer «Las ideas han de estar dentro de un sistema»

David Gobert-Cezanne dejó 20 años dedicados a la docencia para montar su 'startup' que actualmente forma parte del Global Omnium. / IRENE MARSILLA

David Gobert-Cezanne señaló que trabajó casi 20 años en centros tecnológicos y como profesor, por lo que decidió cambiar «para ir hacia adelante y montar una startup relacionada con temas del agua». En su opinión, Global Omnium tiene un ecosistema normal de desarrollo que va entre el ámbito universitario y el tecnológico «pero era un modelo de innovación estrecho, porque no le llegaban novedades de los pequeños grupos de investigación. Se encontró con el reto de abordar ese ecosistema de innovación abierta». «Para intentar captar ese talento Global Omnium montó una aceleradora, compró empresas y cogió a gente con impulso». «Esto tiene un eje de desarrollo porque las ideas tienen que estar metidas dentro de un sistema». «Hacemos un cruce de tecnologías con ámbitos de negocio y ahí se generan retos». «Una de las preguntas que se hacen las empresas es cómo procesar toda la información dispersa que tiene en diferentes canales y necesitan centralizar y analizar», afirmó.