La nostalgia y la emoción, claves del marketing del futuro

ESIC celebró ayer en Valencia la XV edición de HOY ES MARKETING, donde se puso de manifiesto la necesidad de 'repensar' el marketing, tal y como lo hemos venido conociendo hasta el momento, y focalizar a la persona como actor/activo. Asimismo, se puso de relevancia que el marketing del futuro debe abordar la nostalgia y la emoción como unos de sus principales ejes para conectar con los potenciales clientes.

HEM aglutina a los más relevantes expertos del sector para dar a conocer estrategias de éxito de grandes empresas y definir las expectativas y tendencias empresariales del futuro. Ha contado con la participación de representantes de las empresas Grey, GfK, Divina Pastora Seguros, Samsung, Correos y Caixa Popular, entre otras.

La inauguración del evento corrió a cargo de Eduardo Gómez, director general de ESIC Business & Marketing School y Agustín Carrilero, director del campus de Valencia de ESIC. En su intervención, Eduardo Gómez manifestó que «ESIC quiere ser protagonista del futuro de la educación que se está dibujando y nuestro objetivo es transformar personas para formar un mundo mejor. Para ello, la escuela debe estar, cada día más cerca, del tejido empresarial y los alumnos deben ser el centro del aprendizaje». Además, añadió que «tenemos que seguir apostando por la transformación digital de la empresa, ya que ESIC se transforma desde dentro, para crear una cultura de la excelencia, de la novedad, de la diversidad y de la corresponsabilidad al servicio de los grupos de interés».

Entre las ponencias, destacó la intervención de Javier Suso, CEO de Grey, quien aseguró que «las agencias creativas, al igual que otras muchas compañías, se encuentran en un momento crítico. La forma de hacer las cosas que motivó que estas compañías alcanzaran tanto reconocimiento y rentabilidad en el pasado están cuestionadas actualmente por el advenimiento de las nuevas tecnologías, por el cambio de comportamiento del consumidor y por la irrupción de nuevos competidores». En su opinión, «para seguir siendo partners estratégicos de las marcas, muchas agencias creativas deben afrontar un proceso de redefinición de su propuesta de valor, su cultura, su estructura, sus procesos y del perfil de sus trabajadores. Se trata de un momento de crisis, pero también de oportunidad para aquellas agencias que sepan demostrar su creación de valor para las marcas«. Suso Gómez remarcó que «nuestro negocio debe ser saber cómo entrar en el tiempo de ocio de la gente y nunca ha habido una generación de profesionales como la actual en las agencias, hablando en términos de talento, y todo ello gracias, en buena parte, a escuelas como ESIC».

Desde Caixa Popular, su director de Negocio y Marketing, José María Company, señaló que «en Caixa Popular somos una empresa con alma que gestiona desde la ética y desde los valores«. Por ello, «somos la banca de proximidad, comprometida con la sociedad valenciana y la persona siempre está en el centro de nuestra estrategia».

Por su parte, Carlos Real, Analytics Director de Conento, manifestó que «el desarrollo de la inteligencia artificial llegará a un punto en el que ninguna persona será capaz de predecir su comportamiento. Es lo que se conoce como Singularidad Tecnológica». En su opinión, «no debemos tener miedo a los avances tecnológicos, sino todo lo contrario. Continuarán surgiendo nuevos empleos, pero será necesario que todos adquiramos ciertas habilidades para poder optar a ellos. Es por ello que en Conento nos preparamos para la Singularidad Tecnológica siendo una empresa singular y formándonos constantemente», remarcó.

Desde Antevenio, su CEO, Joshua Novick, ha abordó si algún medio sobrevivirá en 2025 al FA(A)NG = (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google). Según explicó, «a los medios audiovisuales se los merendarán Netflix, Amazon, Youtube» y ha añadió que «muchos de los demás medios no podrán sobrevivir con la publicidad, porque todo el valor agregado se lo llevarán los propietarios de los datos: Google, Facebook y Amazon. Hoy Facebook, Amazon, Netflix y Google son los ganadores. En 2025 habrán matado todos los medios que no hayan mutado y sobrevivirán los medios de alta calidad que se transforman en apps de subscripción y que combinan dichos ingresos con ingresos por publicidad».

Respecto a Informa D&B, su responsable de Comunicación, María Álvarez de la Cruz, hizo hincapié en que «en las empresas las decisiones las toman las personas y para conocer al cliente B2B no basta con tener información sobre el negocio. En Informa siempre habíamos estado orientados al cliente-empresa y ahora lo estamos al cliente-persona».

Este año y como novedad importante, se presentó en HEM el estudio Next Marketing Trends & Skills, elaborado conjuntamente por ESIC y GFK. Este estudio descubre cómo será el marketing del mañana y en el que han participado más de 25 directores de marketing de diferentes empresas multinacionales, cuyo objetivo es conocer su visión con respecto a la situación actual del marketing en España, las tendencias que marcarán los próximos años y el perfil profesional necesario para hacer frente a esta nueva realidad. Todos los directivos de Marketing que han participado en el estudio han coincidido en señalar que comunicarse con el consumidor actual significa también escuchar y ya no se debe hacer publicidad, sino que ahora es necesario generar historias. Aunque el producto sea otro, cada vez existen menos fronteras entre sectores y nuevos competidores, la marca no es monopolio del marketing y medirlo todo no debe sustituir nunca a la cercanía con el cliente.

