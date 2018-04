El método perfecto para captar nuevos clientes para un taller mecánico

El proyecto de LAS PROVINCIAS permite a los talleres mecánicos ampliar su cartera de clientes de una forma económica y efectiva LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 5 abril 2018, 17:05

A día de hoy, el posicionamiento web de las empresas es mucho más importante de lo que los directivos creen. En el caso de los talleres mecánicos, la competencia es enorme, por lo que cada vez es más importante encontrar las herramientas de comunicación necesarias para transmitir experiencia y seriedad a su cartera de clientes. Es por ello que entre los objetivos de un taller se encuentra el de tener un escaparate visible que sea capaz de llegar a más usuarios potenciales de los servicios que ofrece.

Actualmente, este escaparate pasa por internet, el medio por el cual millones de personas todos los días buscan profesionales de la mecánica y de los vehículos para reparar sus coches o motos.

Para las empresas dedicadas al sector de los talleres de reparación de vehículos, el planteamiento de una buena estrategia es, si cabe, aún más importante teniendo en cuenta que prácticamente todas las familias valencianas disponen de uno o varios coches. Es obvio que todos necesitamos un taller de confianza… y si no lo tenemos, lo buscamos en internet. Gracias a la implementación de las nuevas tecnologías, los profesionales del sector cuentan con una herramienta eficaz que posicionará su negocio en los principales buscadores de la red.

Aspectos tan relevantes anteriormente como la calidad de los servicios, lo llamativo que sea el cartel o la ubicación del negocio han ido perdiendo progresivamente importancia, mientras que el valor del posicionamiento web no ha hecho más que ir en aumento desde la creación del internet. Como dice la famosa frase, si no estás en internet, no existes, pero no es suficiente únicamente con estar, si no que hay que colocarse en un lugar predilecto para que los usuarios tengan más fácil encontrar tu empresa. Según los datos sobre comportamiento de los usuarios de Google, cerca del 80% de los usuarios de internet desde el móvil usan el 'smartphone' mientras realizan sus compras.

De ellos, el 67% investiga desde el teléfono sobre el producto o servicio que desea adquirir, y después acude al negocio a comprar o contratar sus servicios, mientras que un 23% investiga desde el 'smartphone', visita el negocio para ver o informarse, y después compra 'online' para aprovecharse de un mejor precio. Y es por eso que nace esta iniciativa, Local Digital Kit.

El nuevo proyecto del diario LAS PROVINCIAS ofrece a los talleres mecánicos un paquete completo de soluciones que les permitirán captar nuevos clientes en un corto periodo de tiempo y por un precio muy asequible en comparación con los beneficios que podrán obtener. El paquete incluye la creación de una web que servirá de escaparate para el taller.

Expertos en SEO de lasprovincias.es la optimizarán para que los buscadores la posicionen entre las primeras opciones de las búsquedas de los servicios en los que el bufete quiere destacar. De esta forma, cualquier persona que busque taller mecánico en Valencia o taller de coches en Valencia en Google encontrará de forma rápida la web que Local Digital Kit habrá creado para el taller mecánico. LAS PROVINCIAS es consciente del gran volumen de compras y solicitudes de información que se realizan desde el móvil, por lo que la página web realizada en este paquete incluirá la opción 'click to call'. Es decir, el usuario que pinche en el teléfono del negocio indicado en la web automáticamente realizará una llamada al taller, lo que facilita la tarea tanto al consumidor como a la empresa.

Local Digital Kit ofrece a tu taller mecánico dos planes diferentes. El paquete básico incluye una completa web de un nivel de navegación totalmente optimizada para buscadores. El paquete Premium ofrece una web con mayor profundidad y más contenidos. Las llamadas quedan grabadas y el cliente de Local Digital Kit recibe un SMS cada vez que un consumidor llama o escribe en busca de información. Así, si una llamada no ha podido ser atendida cuando se produce, el negocio puede encontrarla en el panel y devolverla. De este modo no se pierde ningún cliente. Puedes ver una demostración de lo que Local Digital Kit hace por tu negocio, en este enlace, rellena unos breves campos y verás un simulador de Local Digital Kit. Para favorecer el posicionamiento, además, el paquete de Local Digital Kit incluye una inversión en anuncios de Google Adwords, en las que se emplearán las palabras clave elegidas por los expertos de lasprovincias.es que se quieren posicionar. Además, el paquete se completa con campañas publicitarias en lasprovincias.es y el registro en el directorio de empresas de lasprovincias.es.