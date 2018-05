«Damos un toque actual a la tradición»

Sergio Box, en la cocina de La Perla de Jávea. / LP El chef Sergio Box de La Perla de Jávea dará hoy una masterclass en el taller Cuina al Veles REDACCIÓN. Sábado, 26 mayo 2018, 02:30

El taller de cocina Cuina al Veles de la Escuela de Hostelería-Fundación Cruzcampo regresa este mediodía en Valencia, una iniciativa en la que es Media Partner LAS PROVINCIAS. En esta ocasión será el responsable del restaurante La Perla de Jávea, Sergio Box, el que imparta una masterclass. Se dirigirá a los asistentes al evento, con un aforo máximo de 150 personas, entre las que se encontrarán los alumnos de la escuela de hostelería.

Box destaca «los productos frescos y de cercanía» que utiliza siempre su restaurante, y que expondrá en la masterclass que ofrecerá hoy. «Vamos a hacer un menú que consistirá en un arroz meloso, mediterráneo, se trata de un plato nuevo en la carta, con coliflor y anguila ahumada. Luego realizaremos un pescado de roca, que será mero con un pil pil de su cabeza, salteado de verdura alrededor», explica el chef, que impartirá la clase en el edificio Veles e Vents.

«Nos gusta hacer una cocina fresca, con detalles, actualizada, porque cuidamos mucho la materia prima, como la gamba roja, que es uno de nuestros productos estrella, sobre todo a la brasa», indica Box. «También haré una ensalada de tomate semiseco, que lo deshidratamos nosotros de forma muy sutil, con un ajoblanco malagueño con aceituna kalamata». Y como guinda, para el postre servirá uno de sus platos más deliciosos: «Llevaré hecha para que la gente la pruebe una tarta de requesón, una de nuestras especialidades, la gente se sorprende por la sutileza y elegancia que tiene».

El chef destaca que la filosofía del restaurante abarca desde la cocina de toda la vida hasta la más novedosa. «Empleamos también técnicas modernas, pero siempre me lo llevo al terreno clásico, de la forma más sencilla y sutil, no suelo vender ese tipo de cocina moderna, aunque sí que la aplico pero de forma tradicional con un toque actualizado», argumenta el chef. «Lo que me vale es que la gente lo prueba y le encanta, utilizo las herramientas modernas pero sin cambiar la filosofía del restaurante», expresa Box sobre su estilo.

Respecto a la masterclass, le parece «una iniciativa interesante, atractiva, con oportunidades para el público, ya sean profesionales o, será enriquecedor», y aunque admite que no tiene experiencia de hablar en público, dice que le resultará «divertido».

La Perla de Jávea lleva 35 años en la playa del Arenal, «ha habido evolución, era de mis padres, ahora estoy con mis hermana Sonia, en la cocina, y Vicky, que se ocupa de la gestión y la sala. Somos un restaurante familiar, los clientes se sienten como en casa», comenta Box. Además, el chef ha abierto un nuevo restaurante en el otro extremo de la playa Arenal. Se trata del Tinglao Beach Club, una nueva propuesta a pie de playa, que no existía en Xàbia. «Va a sorprender mucho a la gente este verano, está muy chulo».