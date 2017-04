Betoret afirma que la candidatura de Contelles complica ganar en 2019

El presidente del PP en Valencia y aspirante a continuar al frente del partido a nivel provincial, Vicente Betoret, se mostró ayer visiblemente molesto ante la crónica de una candidatura anunciada, la de la portavoz popular en la Diputación, Mari Carmen Contelles, que el martes escenificó sus apoyos entre los altos cargos de la provincia con una foto 'de familia' en el Parque de Cabecera de Valencia. La exhibición de apoyos a la exalcaldesa de la Pobla de Vallbona, un respaldo vinculado a la dirección del PP en la Comunitat que dirige Isabel Bonig, no gustó al exalcalde de Villamarxant.

En los pasillos de Les Corts, Betoret, que anunció su intención de presentarse a la reelección a mitad del mes de diciembre, ayer consideró que la reunión en torno a Contelles es perjudicial para el partido. «Los posados en un jardín están muy bien pero no ayudan a unir un partido. Citar a la gente presionándoles para ir a hacerse una fotografía no son maneras. Hay que dar libertad para opinar sin obligar a hacerse una foto en favor de papá o de mamá, es un error que obliga a posicionarse a la gente, unos contra otros» , señaló el actual presidente del PP en la provincia de Valencia, quien recordó que «con lo que hemos pasado en la provincia en el último año y medio es un error está foto». Betoret asumió un argumentario en favor de una candidatura unitaria, la suya, pues no hizo comentario alguno sobre la posibilidad de que sea él quien renuncie a presentarse. El exalcalde de Villamarxant evitó nombrar a Contelles, la inminente aspirante a sucederle, sino que señaló directamente a la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig.

«El músculo a exhibir no es el de Bonig, Betoret o Rajoy, sino el de los afiliados. Electoralmente, viendo los resultados obtenidos por el partido tanto en las elecciones generales de 2015 como en su repetición el año pasado, es evidente que nos hemos recuperado. Si no hacemos experimentos tendremos un buen resultado en 2019», señaló el presidente provincial, que ahondó en la idea de que cualquier cambio del actual 'status quo' pondrá en riesgo una posible victoria en los próximos comicios autonómicos y locales: «La unidad no se comercia y los partidos que se dividen no ganan elecciones. Apelo al sentido común porque el PP es de todos. Hay que ser responsables».

Respecto a su relación con Contelles, e incluso con la propia dirección autonómica, en relación a los pasos dados por la portavoz del PP en la Diputación de Valencia de cara a su posible candidatura, Betoret señaló que «Contelles no me ha llamado. Bonig me dijo que lo haría, aunque no sé para qué tenía que hacerlo, pero no lo ha hecho. Yo estoy abierto al consenso, pero eso tiene que quererlo todo el mundo». Fuentes vinculadas a la dirección provincial consideran que algunas personas presentes en el acto de apoyo a la exalcaldesa de la Pobla de Vallbona acudieron al Parque de Cabecera por miedo a futuras represalias por parte de la dirección autonómica.

Las airadas declaraciones de Betoret fueron acogidas con sorpresa por parte del entorno de la cúpula del PP en la Comunitat, que consideran que el presidente de la provincia de Valencia ha dado pasos equivocados desde que hace año y medio asumió el cargo tras la detención de Alfonso Rus. Estas mismas fuentes consideran que, de producirse finalmente una disputa interna entre Contelles y Betoret, el partido tiene tiempo suficiente antes de las elecciones autonómicas y locales para cerrar las heridas que puedan abrirse. Otras fuentes del PP señalan que Betoret no ha elegido bien a sus equipos, y que su actividad interna a la hora de fortalecer su posición dentro de la organización no ha ayudado a que Bonig confiase en él, una falta de encaje que resta muchas posibilidades para el entendimiento. La presidenta del PPCV necesita contar con el apoyo orgánico de Valencia para afianzar definitivamente su liderazgo, y parece no sentir ese respaldo por parte de Betoret, a quien se le han contabilizado desde la dirección autonómica varios pasos en falso: sus encuentros con el suegro de Marcos Benavent, su apoyo a mover las líneas rojas contra la corrupción marcadas por Bonig, el anuncio en diciembre de su intención de renovar, su aparente distanciamiento de la actuación de la gestora en la ciudad de Valencia, o su trabajo para entrar en la dirección nacional del partido al margen de la presidenta han gestado un clima de desconfianza que propician el respaldo a la probable candidatura de Contelles.