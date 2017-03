Con el asunto del entrenador todavía por resolver

Hasta que no avance la temporada y el Valencia acabe de una vez por todas de quitarse de encima los vaivenes de la clasificación y la posible amenaza del descenso, la cuestión del entrenador seguirá siendo una cuestión poco menos que extraña para el Valencia. Si se descubriera ahora, por ejemplo, que Voro va a volver a cumplir a partir de este verano su función habitual de delegado de equipo, podría ponerse inmediatamente en duda su actual control sobre el vestuario. Mientras no se despeje esa incógnita, al Valencia se le van a atribuir candidatos al banquillo prácticamente cada día. Mientras tanto, Voro ya ha adoptado una política bastante acertada sobre esta cuestión. No quiere saber nada del tema cuando se le pregunta públicamente, argumentando para ello que hay cosas más importantes en estos momentos que su situación personal. Mientras, Alesanco cuando fue presentado como director deportivo decidió echar balones fuera. Partidos como los del Calderón, desde luego, no le hacen ningún tipo de favor a Voro, que se hundió con el resto de la tropa.