Al servicio del artista

Valencia. Habitual en los títulos de crédito de numerosas referencias musicales valencianas editadas en los últimos años, ha prestado sus servicios a bandas tan dispares como Iba Andando, Moonflower, Guille Dinnbier, Caravana Sur, Fanáticos, Manolo Tarancón, Adrian Levi, Capaje, Santero y Los Muchachos, La Pulquería, Capitán Booster, Derrota, Tostaki, No Regrets, Huessos, Ainda Não, Jimmy Project, Voltor, Zhuo, Pelicano, Lyann, Sergio Sanz, Eternos rivales, Stéphanie Cadel et la Caravane, El Kanka, The Fuzzy Clouds, Reno, Perdido y la Octubre Band, José Moreno, Peter Aduana, Arcana Has Soul, Sotos, Gatomidi, Ambros Chapel, Bill Hicks... Sí, efectivamente, Paco Morillas es uno de los técnicos y productores más solicitados de esta tierra. Sin ir más lejos, en el preciso momento en que usted lee este artículo, él anda inmerso en los próximos trabajos de Los Califas, La Hora del Té, Fronkonstin, Ulan y Limbotheque. «Y hacia el mes de mayo empiezo a producir un disco de una banda que canta en valenciano y me gusta mucho; se llaman VOL», asegura, orgulloso.

«Monté mi primer estudio en el año 2004, con la intención de grabar mis propios discos, pero ya estamos en 2017 y todavía no he grabado ningún álbum mío», bromea Morillas mientras explica las razones por las cuales decidió dedicar su vida a mimar y acariciar la mesa de mezclas: «La verdad es que grabar música y todo lo que rodea este arte es apasionante. Desde pequeño siempre me interesó el sonido y las canciones. Estuve trabajando en la tienda Bosco, en Valencia, y ahí aprendí mucho sobre instrumentos modernos y tecnología de grabación. Cuando tuve la oportunidad lo dejé por el estudio, y hasta hoy».

Su primera aventura de entidad fue bautizada con el nombre de Blackout Musice. Allí, en aquel pequeño estudio de Ruzafa, hace más de una década, Paco comenzó a mostrar su habilidad a los mandos. Poco después, su ilusión se fusionaba con la de Carlos Soler. Aquel dúo llegó a convertirse en uno de los equipos más requeridos y profesionales de estas lindes. Justo hasta que ambos emprendieron senderos diferentes. Fue entonces cuando nació Elefante Estudio: «Carlos es un productor con mucho talento, y estuvimos produciendo juntos unos tres años. Aprendí muchas cosas de él, aunque no lo sabe [ríe]. Cuando tomó su camino en solitario nunca pensé que yo podría llegar a trabajar en un superestudio de grabación como Elefante». Una nueva aventura que, según Morillas, no se concibe sin la presencia de otra de las columnas vertebrales de la criatura, Alberto Díaz: «Realmente, sin él no se entendería mi trabajo, desde que empezamos el proyecto en el año 2013. Juntos montamos el estudio, y desde entonces trabajamos a diario, codo con codo. También he aprendido muchas cosas de él. Lo cierto es que he tenido la suerte de trabajar con buenos productores/amigos que han influenciado mi forma de trabajar y me han enseñado lo que no se aprende en los libros», añade, generoso. Mientras confirma que no es capaz de tener presente todas y cada una de las sesiones que ha llevado a cabo, afirma, eso sí, recordar las que más le han marcado: «Por ejemplo, cuando vinieron al estudio Ariel Roth y Jaime Urrutia a colaborar en el disco de Sotos. Son dos personalidades muy potentes musicalmente hablando, y me alucinó trabajar con ellos. Lo pasamos muy bien».

En torno a la eterna pregunta, si es el productor quien debe dirigir por completo el proyecto, o si debe ponerse al servicio del artista, Paco parece tenerlo muy claro: «Siempre intento llegar a lo que el artista tiene en la cabeza; aporto muchas ideas y enfoques de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, puedo saber lo que funciona o no va a funcionar de un arreglo y cambiar cosas para que todo tenga más sentido, pero siempre con el objetivo de hacer los discos que los músicos quieren escuchar. De esta manera, los trabajos que hago son diferentes entre ellos y tienen su propia identidad. No tengo un patrón de trabajo, voy variando dependiendo de la producción», finaliza.