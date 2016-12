Trump despide al hijo de su asesor de seguridad por difundir noticias falsas

El presidente electo de EE UU, Donald Trump, ha despedido de su equipo de transición al hijo de su asesor de Seguridad Nacional, el general retirado Michael Flynn, por difundir información falsa que provocó un tiroteo en una pizzería de Washington este fin de semana.

Portavoces del equipo de transición informaron de que Flynn ha dejado de trabajar para Trump, mientras que fuentes próximas al presidente electo confirmaron a medios estadounidenses que detrás del despido está el mensaje sobre el incidente en la pizzería. Flynn y su hijo, también llamado Michael, utilizaron las redes sociales durante la campaña electoral para difundir noticias falsas publicadas en portales de extrema derecha sobre presuntos delitos cometidos por Hillary Clinton, incluido una que vinculaba a los demócratas con una red de prostitución infantil.

Esa falsa noticia derivó el pasado domingo en un incidente en el que un hombre armado con un rifle abrió fuego en la famosa pizzería Comet de Washington porque quería investigar "por sí mismo" la presunta trama de prostitución infantil, de la que el restaurante servía como tapadera. Lejos de rectificar, el hijo de Flynn hizo evidente su afición por las falsas conspiraciones con el siguiente mensaje en las redes sociales: "Hasta que el #Pizzagate se demuestre falso, seguirá siendo noticia".

Until #Pizzagate proven to be false, it'll remain a story. The left seems to forget #PodestaEmails and the many "coincidences" tied to it. https://t.co/8HA9y30Yfp