Sánchez exige a Rajoy que «cumpla» y «abra el candado» de la reforma constitucional

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha dirigido a Mariano Rajoy durante un desayuno informativo en el que presentaba a Miquel Iceta para exigirle que “aclare las dudas” generadas en las últimas semanas acerca de una eventual reforma constitucional. El líder de la oposición ha asegurado que el jefe del Ejecutivo se comprometió con él a “abrir el candado” durante la negociación del artículo 155 en Cataluña. “Que cumpla su palabra”, ha reclamado.

El PP impulsó junto al PSOE, tal y como éste quería, la creación de una comisión parlamentaria dedicada específicamente a la evaluación del modelo autonómico, como antesala (en su caso) de una reforma de la Carta Magna. Sin embargo, el mismo día de su sesión constitutiva (hace poco más de una semana) el portavoz popular, José Antonio Bermúdez de Castro, echó un jarro de agua fría sobre la segunda parte del silogismo. “No estamos aquí para reformar la Constitución”, dijo.

El jueves de la semana pasada, el partido gubernamental volvió a contrariar a los socialistas al defender que los trabajos de la comisión se posterguen hasta después de las elecciones del 21 de diciembre. Ni siquiera estuvieron dispuestos a celebrar una sesión, el próximo día 4, para oír a los padres vivos de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca y Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón, como “homenaje” y “mensaje de consenso”, según el PSOE, en un momento de crisis política.

Inicialmente, Sánchez optó por no dar importancia a estos gestos y defendió que Rajoy se atendría a su compromiso. Esta mañana, sin embargo, en el foro de Europa Press ha expresado su temor a que no sea así. “A España no se la une con el largo de una bandera sino con una reforma constitucional; nuestra Constitución debe pasar la ITV”, ha insistido. “No es ya una opción, es una necesidad”.