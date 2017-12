Sánchez carga sobre Rajoy la responsabilidad del resultado catalán y se reivindica como alternativa 01:00 El Secretario General del PSOE Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta. / EFE El líder de la oposición argumenta que, aunque poco, los socialistas avanzan electoralmente y que son la única fuerza capaz de «vertebrar» España | Reclama al presidente del Gobierno que abandone el inmovilismo y avisa a los independentistas de que siguen sin tener mayoría social para la secesión PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 22 diciembre 2017, 16:32

Pedro Sánchez minimiza la repercusión que puede tener sobre el PSOE el resultado electoral del 21-D. El secretario general de los socialistas ha argumentado este viernes que quien realmente tiene un problema es Mariano Rajoy, al que además ha responsabilizado casi en exclusiva de la mayoría lograda de nuevo por las fuerzas independentistas. No por la aplicación del artículo 155. A su juicio, esa no ha sido la clave . "Es más que evidente que lo se está viviendo en Cataluña -ha alegado- tiene mucho que ver con la crisis larvada en estos últimos seis años, con la displicencia, con el inmovilismo y con la falta de pulso y de respuesta del Gobierno ante un desafío soberanista que ha ido creciendo y creciendo hasta entrar primero en los hogares de Cataluña y ahora en los hogares de toda España".

En una comparecencia en la sede del PSC en Barcelona, junto al primer secretario de esa formación, Miquel Iceta, el líder del PSOE ha defendido que es sobre la base de la Constitución y del Estatut sobre la que se debe construir una "solución" y ha advertido a las formaciones secesionistas de que el veredicto de las urnas no les legitima para formalizar la ruptura con España, del mismo modo que no lo hacía antes, tal y como llegaron a reconocer tras la disolución del Parlament algunos de sus dirigentes. Pero, fundamentalmente, y al margen de los mensajes a Junts per Catalunya y Esquerra, ha cargado las tintas contra el líder del PP.

"Lo que se está viendo -ha insistido- son las debilidades de un proyecto político nacional que cuenta con menos apoyos en Cataluña que una fuerza antisistema y por tanto creo que si algo podemos reivindicar hoy es que la única fuerza capaz de vertebrar a España es el PSOE, que tiene una presencia notable en todos y cada uno de los territorios". Así, ha pasado por alto el hecho de que Ciudadanos se haya convertido en el principal referente no independentista de Cataluña, una posición que durante años correspondió a su partido hermano.

Sánchez ha admitido que le hubiera gustado un resultado mejor que el obtenido, pero ha aducido que al fin y al cabo los socialistas han crecido y han frenado la racha a la baja que se prolongaba desde 1999. La gesta se reduce a 75.000 votos y un escaño más que en 2015, pero el dirigente socialista alega que lo que pone de manifiesto el triunfo de Inés Arrimadas es que hay una "crisis en la derecha". "La izquierda no independentista en Cataljuña es el PSOE. A partir de ahí construiremos", ha dicho.

Su optimismo se basa en que los socialistas tienen mucha más penetración territorial que la formación de Rivera, que no gobierna en ninguna comunidad autónoma, y que Podemos. "Ciudadanos no está compitiendo en la izquierda, donde hace tiempo que quedó dirimido quién es la alternativa de Gobierno", ha reiterado.

Su tesis es que para solucionar la crisis catalana, el PSOE debe llegar al poder. Pero tampoco ha dado muestras de soñar con un adelanto electoral. Es más, ha admitido que Rajoy tiene hoy por hoy toda la "legitimidad" para gobernar porque obtuvo los votos necesarios para ello y ha reclamado al jefe del Ejecutivo que, hasta que llegue su hora, ponga una propuesta sobre la mesa. "Nosotros hemos ofrecido una hoja de ruta -ha dicho en alusión a la comisión de estudio del modelo territorial y la posterior reforma constitucional- pero si tiene una hoja de ruta alternativa, estaremos dispuestos a apoyarla".