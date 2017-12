Rivera pide apoyo a los votantes del PSC: «No saben adónde va a ir su voto» Acto de Ciudadanos este domingo. / Efe El presidente de Ciudadanos defiende que su partido «cambiará más cosas en 4 años que en 40 de nacionalismo» EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 17 diciembre 2017, 16:52

El líder de Cs, Albert Rivera, ha pedido este domingo el voto de los que dudan entre apoyar a su partido o al PSC, porque con los socialistas "su voto no saben a dónde va a ir", y porque el único modo de que Cs y PSC alcancen acuerdos es que gane la candidatura de Inés Arrimadas, según él.

En el acto central de campaña en L'Hospitalet de Llobregat, ha pedido asegurarse de votar a un partido que garantice una nueva etapa y no al PSC: "En cambio, si votan a otros, se la juegan, y ya nos la hemos jugado muchas veces. Han hecho, no uno, sino dos tripartitos con ERC".

Tras intervenir Arrimadas -ante más de 5.000 personas, según el partido-, Rivera ha advertido de que el 21-D se necesita una presidenta y un Govern fuertes, porque los comicios "no van de tapar la basura debajo de las alfombras" e intercambiar cromos, sino de tirar de la manta, ha dicho.

La «senda» para España

Así, insta a concentrar el voto en Cs porque "va a ir de muy pocos votos ganar las elecciones a ERC", y ha defendido que Cataluña no necesita más nacionalismo ni atajos, sino una etapa que abra a su vez la senda de España y Europa en el futuro.

Considera que se votará para cambiar el Govern pero también el sentido que debe tomar España, eligiendo entre el "populismo" de Podemos o los socialistas de Pedro Sánchez o los conservadores del PP o Cs, que tiene un proyecto para España y rechaza un bipartidismo que, según él, ha abandonado muchos años a los catalanes.

"No va a haber una nueva etapa política en España si no vencemos a los reaccionarios, a los que ponen la tribu por delante de los ciudadanos, a los que ponen el territorio por delante de las personas", y ha recordado que él vota en L'Hospitalet y que lo hará con todas sus fuerzas, mientras que otros no pueden votar, ha dicho.

Rivera augura que el 21-D reflejará que la mayoría de catalanes quieren siendo también españoles y europeos, corrigiendo un resultado del referéndum del 1 de octubre, que ha tachado de ficticio, y ha garantizado que, si gobierna Cs, "van a cambiar más cosas en cuatro años que en 40 de nacionalismo".

«Munición» democrática

"El próximo 21, sí se puede", ha proclamado Rivera, que ha dicho que Cs ha roto el silencio de los que se sentían también españoles y han salido a las calles para acabar con el miedo, la superioridad moral del nacionalismo y el pedir perdón por la lengua que hablan, según él.

Ha apelado a los que hayan sentido rabia y se hayan visto humillados por lo que él considera un golpe a la democracia: "Los demócratas tenemos una munición infalible", que es el voto, ha defendido ante los asistentes, que han coreado 'Este partido lo vamos a ganar'.