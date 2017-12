Rajoy descarta indultar a los soberanistas y garantiza la seguridad del escrutinio del 21-D Rajoy, acompañado del candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, durante un acto celebrado la semana pasada en Badalona. / EFE Confiesa que aplicar el 155 de la Constitución ha sido la decisión más difícil de sus mandatos y «hoy comprobamos que las cosas están funcionando con normalidad» EFE Madrid Lunes, 18 diciembre 2017, 15:39

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que no está en su agenda indultar a los dirigentes independentistas ante una hipotética condena y afirma ante las elecciones catalanas del próximo jueves que "el sistema electoral español es de los más seguros del mundo. En ese aspecto todos debemos estar tranquilos".

El jefe del Ejecutivo, en una entrevista en 20Minutos, defiende la aplicación del 155, apuesta por el voto útil y confía en que el bloque constitucionalista gane las elecciones.

Tras recordar que le dijo a Puigdemont que no autorizaría un referéndum de independencia, ha señalado que "ahora hemos sabido que había un plan desde muy atrás para hacer un referéndum por la independencia. Una decisión unilateral que me presentaron como: referéndum sí o sí".

La decisión más difícil de su mandato

Rajoy confiesa que aplicar el 155 de la Constitución ha sido la decisión más difícil de sus mandatos y "hoy comprobamos que las cosas están funcionando con normalidad y el comportamiento de los servidores públicos está siendo ejemplar". Sobre prolongar la vigencia del 155, dice que el texto aprobado por el Senado establece claramente el plazo de aplicación hasta que el Parlamento de Cataluña elija a un nuevo Gobierno.

En cuanto a los resultados, Rajoy afirma que "en un escenario tan polarizado, la gente puede pensar que el voto útil es sumarse al que cree que va a ganar, pero es importante votar al que no va a fallar y no puede haber un gobierno constitucionalista sin un PP fuerte".

Sobre los encarcelados, asegura que su Gobierno no ha tomado ninguna decisión sino que ha sido el poder judicial, e indica que le ha sorprendido que "algunos intentan contraponer democracia y ley. Es un disparate profundamente antidemocrático. Sin ley no hay democracia. El ente que llaman Països Catalans no existe, pero las ensoñaciones son libres".

Tras afirmar que es urgente abrir una nueva etapa de convivencia democrática a partir del día 21, el jefe del Ejecutivo afirma que los comicios serán seguros, pero "otra cosa es que alguien pueda intentar manipular a la opinión pública con informaciones falsas o maniobras de desinformación".

"Este gobierno estará vigilante, pero es una labor de toda la sociedad y, especialmente de los medios de comunicación, actuar con responsabilidad ante este tipo de fenómenos", concluye Rajoy.