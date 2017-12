Rajoy hace bandera del 155 y apela al voto «útil» para «garantizar el cambio político» en Cataluña 00:52 Mariano Rajoy y Xavier García Albiol. / Efe | Vídeo: Atlas García Albiol presume de que, gracias a Rajoy y el 155, Puigdemont se ha tenido que marchar a 1.000 kilómetros de Cataluña CRISTIAN REINO Barcelona Domingo, 17 diciembre 2017, 19:47

El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha cogido esta mañana las riendas de su partido en la campaña electoral catalana y ha apelado al voto “útil” al PP, pues a su juicio el apoyo a los populares es “garantía del cambio político que se va a producir” a partir del 21-D. “Nos jugamos varios escaños en el último momento”, ha afirmado el líder del PP, en el Teatro Auditorio de la capital de la Costa Dorada, acompañado por el candidato del PP, Xavier García Albiol y una nutrida representación del PP nacional y líderes autonómicos del partido. Y ha avisado que votar a Cs, en virtud de la ley electoral y en concreto en la provincia de Tarragona donde estaba hoy, puede acabar beneficiando a ERC o la CUP.

Las encuestas siguen castigando con dureza al PP, que podría quedar como última fuerza, tras la CUP. Por ello, Rajoy ha decidido volcarse en la campaña, en la que estará presente hasta el cierre, el martes que viene. El presidente del Gobierno cree que el PP será necesario a partir del día después de las elecciones. “Votar al PP es tan útil, que nada se podrá construir sin los diputados del PP”, ha afirmado. “Más de uno vendrá a hablar con nosotros”, ha señalado, “y seremos constructivos”, ha adelantado. En referencia a sus oponentes en el campo constitucionalista, ha instado a que “todos estén a la altura y no a lo suyo, que algo empiezo a ver” últimamente. También ha asegurado que el PP no pactará ni con los independentistas ni con la extrema izquierda, una referencia velada a Inés Arrimadas, que lleva días apelando a los comunes para que con sus abstención pudieran facilitar un gobierno encabezado por Ciudadanos.

El presidente del Gobierno, ante unas mil personas, ha tratado de cambiar la tendencia que marcan las encuestas, apelando a toda la gente que en junio de 2016 votó al PP y que en estos momentos estaría decantándose por Cs. Votar al PP, ha dicho, fue útil, pues el Gobierno popular fue quien aplicó el artículo 155 y quien según sus palabras está liderando la recuperación económica. “Nos jugamos escaños con la CUP y ERC”, ha alertado, el PP supone la vuelta a la normalidad, la sensatez, la tranquilidad, certeza y convivencia, ha rematado. “Son votos útiles que no fallan nunca”, ni cuando hay que tomar “decisiones difíciles”, ha rematado. Rajoy ha cargado con dureza contra el proceso secesionista, “un disparate” que provocó el “caos”, solo evitado porque se aplicó el 155. “El proceso, ha afirmado, daña a la economía y al bienestar de las personas”. Y ha advertido a los independentistas de que si siguen por la misma senda, no dudará en aplicar el 155. “El 155 ya ha dejado de ser un fantasma jurídico. Es una realidad, todos saben lo que hay que hacer para que se active y lo que no hay que hacer para que no se active”, ha avisado.

En el mismo acto, el candidato Xavier García Albiol ha sacado pecho por el 155, que ha calificado como un “bálsamo”. “Algunos dudaban sobre él, decían que no se tenía que aplicar”, ha señalado. “¿Quién ha aplicado el 155?, ¿quién ha cerrado las embajadas?, ¿quién ha cesado al Govern y ha obligado a Puigdemont a irse a mil kilometros? Rajoy”, ha señalado con orgullo. “Puigdemont se ha ido porque tiene miedo a Rajoy, por eso hay que votar a PP”, ha rematado.