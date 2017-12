Puigdemont reta al Estado a retirar causas judiciales si gana el soberanismo Carles Puigdemont. / Reuters El líder de JxCat augura que el 21-D se verá que no ha funcionado la «receta» del jefe del Gobierno | Contesta a Junqueras que si está en Bruselas es porque es «consecuente» EFE Barcelona Martes, 19 diciembre 2017, 11:54

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha retado este martes al Estado a "retirar las causas judiciales" por el 'procés' si el soberanismo gana, pues lo contrario sería "no respetar la democracia", y ha augurado que el 21-D se verá que no ha funcionado la "receta" del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

En una entrevista en Catalunya Ràdio desde Bélgica, el presidente catalán cesado ha señalado que si "no retiran las causas" en caso de victoria del soberanismo -como reclaman los programas electorales de las candidaturas independentistas- "es que no están respetando la democracia". Y en este contexto, se ha preguntado: "¿La Unión Europea aceptará que uno de sus miembros se cargue uno de los principios fundamentales de la pertenencia a la UE? Es imposible que pase".

Asimismo, Puigdemont ha augurado que el 21 de diciembre "se verá que la receta de no diálogo de Rajoy no funciona" y que, a partir del día 22, se necesitará "otra receta" que incluya "diálogo y negociación". El número uno de JxCat ha señalado, en este sentido, que está "convencido de que los catalanes, con los votos, no legalizarán la decapitación del Govern", que fue cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Y ha remarcado que si gana el soberanismo, el Gobierno del PP debe aceptar una de las reivindicaciones de JxCat -y también de ERC-, que es la retirada de las causas judiciales derivadas del proceso soberanista, para que regresen los exmiembros del Govern que están en Bélgica y para que sean excarcelados los que quedan entre barrotes.

Aunque se trate de proceso judiciales, Puigdemont ha considerado que el Estado podría hacer "lo mismo con la euroorden" en su contra, que finalmente retiró el Tribunal Supremo, algo que en su opinión se produjo porque "no quisieron mantener ante la justicia belga una causa que no se aguanta sin fiscales que afinan o jueces amigos".

El presidente catalán cesado ha recalcado que si "no retiran las causas" en caso de victoria del soberanismo "es que no están respetando la democracia" y ha puesto en duda que al UE lo acepte, al tiempo que ha augurado que más adelante la justicia comunitaria "se tendrá que posicionar" sobre la presunta violación de derechos fundamentales en Cataluña. Asimismo, ha calificado de "xenofobia política" las palabras del socialista y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, en el sentido de que "antes de coser las heridas hay que desinfectarlas".

Niega que esté «escondido»

Además, Puigdemont, ha contestado al candidato de ERC, Oriol Junqueras, que si está en Bruselas es porque es "consecuente" al mismo tiempo que ha negado que se esté escondiendo.

Y es que Junqueras aseguró este lunes que se encuentra en la prisión de Estremera por que no se esconde y por ser consecuente con sus actos, decisiones, pensamientos y voluntad. Además añadió que él da la cara.

Preguntado por qué él está en Bélgica -país al que Puigdemont huyó tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña tras ser cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy-, Puigdemont ha respondido que "exactamente por lo mismo" por lo que Junqueras está encarcelado: "Porque no nos escondemos y somos consecuentes", ha sentenciado el expresidente catalán, hablando en nombre de todos los exconsejeros que están con él en Bruselas.

Puigdemont ha argumentado que decidieron marcharse porque "respetan el deseo y la voluntad" que los catalanes expresaron en las urnas en 2015, un mandato que ellos "consideran válido". Asimismo, ha enmarcado la decisión de irse en la necesidad de "defenderse" y de "mantener la coherencia" así como para "plantar cara a la injusta" disolución del Parlament.