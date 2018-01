Puigdemont reivindica poder gobernar desde Bruselas Carles Puigdemont interviene en el consell del PDeCAT. / Quique García (Efe) Lanza un mensaje velado a Oriol Junqueras: «En la cárcel no me podría dirigir a la gente, ni recibir visitas» CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 19 enero 2018, 12:07

El presidente de la Generalitat insiste en la investidura a distancia, a pesar de las dudas que genera desde el punto de vista legal. A su juicio y desmintiendo a los letrados de la Cámara que se manifestaron en contra, Puigdemont ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, que no existe ninguna norma que prohíba las “fórmulas” que el líder de Junts per Catalunya tiene sobre la mesa. Estas son dos: por un lado intentar una investidura de manera telemática o a través de la delegación de la representación, de tal manera que otro diputado pueda leer en su parte el discurso de investidura. “El reglamento no lo prohibe”, ha reiterado.

Puigdemont ha dado a entender que intentará forzar el reglamento de la Cámara, a la espera de la decisión que pueda tomar la mesa del Parlamento y a la espera de la posición definitiva de ERC que mantiene dudas, y también ha sugerido que una vez investido podría optar por intentar gobernar desde Bruselas, a donde huyó el 30 de octubre. A su entender, desde prisión, si regresa a España y es detenido, no podría ejercer la presidencia, pero sí en cambio desde Bruselas a través de las nuevas tecnologías. “En la cárcel no me podría dirigir a la gente, ni recibir visitas”, ha dicho, en un mensaje velado también a Oriol Junqueras, por si ERC tuviera aún la tentación de proponer al republicano como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Para el expresidente de la Generalitat todo lo que no sea restituir el anterior gobierno supondría entregarle la victoria a Mariano Rajoy por la vía de los hechos. Sobre el programa de gobierno, ha apostado por aplicar la “república” declarada el pasado 27 de octubre, eso sí, sin ponerse plazos.

"Si el Rey no firma el decreto, el problema lo tendrá él", ha afirmado ante la posibilidad de que Felipe VI no rubrique el decreto de su nombramiento como presidente de la Generalitat, tras la investidura.

Hernando: «Son zombies políticos»

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que todos los que han participado en el 'procés', que está muerto, "son zombies políticos, todos acabarán inhabilitados y algunos en la cárcel". En una entrevista en Antena 3, Hernando ha subrayado que si Puigdemont pisa territorio español tendrá que ir a declarar al Supremo, si bien también ha informado de que los servicios de inteligencia "están para ser inteligentes" y están pendientes de sus movimientos.

"Los servicios de inteligencia están para ser inteligentes aunque a veces no lo son demasiado y cometen errores como todo el mundo", ha dicho Hernando, que también ha insistido en "acabar con este circo de una vez por todas".

El responsable del PP ha instado al nuevo president del Parlament, Roger Torrent, a "no cometer los mismos errores que su predecesora" (Carme Forcadell) y a respetar el Estatut, el reglamento y a los letrados, "que ya han dicho que no se puede presentar un prófugo".