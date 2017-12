La ANC niega ahora que solo apoye a Puigdemont pero pide restituir el Govern cesado El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro. / Efe La entidad soberanista no reconocerá un Govern formado por partidos no independentistas porque las elecciones son «ilegítimas» y no hay «igualdad de condiciones» EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 17 diciembre 2017, 17:09

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha negado este domingo que la entidad soberanista solo apoye al candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, en las elecciones del 21 de diciembre, aunque ha pedido a los partidos independentistas que restauren el Govern cesado por el 155 si tienen mayoría.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio después de que el sábado la entidad anunciara a los socios a través de un correo que solo reconocerá al "presidente legítimo" de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, que fue Carles Puigdemont, después de que JxSí y la CUP llegaran a un acuerdo de investidura.

Alcoberro ha asegurado que la ANC no apoya a una sola fuerza política, sino que apoya a las tres candidaturas independentistas -ERC, JuntsxCat y la CUP-, y ha aclarado que lo que quiere transmitir el comunicado es que los tres partidos "tienen un deber pendiente previo" de restaurar el Govern cesado por la aplicación del artículo 155, al que ven como el Govern legítimo. "La primera cosa que corresponderá a la mayoría independentista es intentar restaurar una situación previa. Hace falta ver como, en función de los resultados y de las lógicas políticas, se establece esta restauración", ha sostenido.

Ha destacado que la ANC es "una entidad transversal" y que está integrada por militantes de varios partidos y de independientes, y ha pedido disculpas por si el correo es confuso.

Preguntado por si reconocerán un Govern formado por partidos no independentistas, Alcoberro ha avisado de que no lo harán porque cree que las elecciones son ilegítimas y que "no son en igualdad de condiciones".