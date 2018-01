ERC no garantiza la investidura telemática de Puigdemont Los representantes de Junts per Catalunya, Elsa Artadi (c) y Eduard Pujol (i), se rreunieron este mediodía con el presidente del Parlament, Roger Torrent(c). / Efe Esquerra apoya la candidatura del expresidente pero evita tomar postura sobre si la elección a distancia es viable o no CRISTIAN REINO Viernes, 19 enero 2018, 14:23

Esquerra Republicana se ha reunido esta mañana con el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent,en la ronda de contactos para la investidura, y le ha trasladado que ERC no presentará candidato propio y que apoyará el que proponga Junts per Catalunya. Sin apenas citar a Carles Puigdemont durante su comparecencia de pensa en la Cámara catalana, Raül Romeva, diputado republicano, ha afirmado que el candidato neoconvergente tiene “toda nuestra confianza para presentarse a la investidura”. Eso sí, el apoyo republicano no supone de momento un cheque en blanco, ya que Romeva no ha aclarado si ERC ve viable la investidura a distancia y si apoyaría esta fórmula. “Tenemos prisa” para superar la situación del 155 y “desarrollar la república”, ha apuntado.

ERC se ha sumado a Junts per Catalunya en la petición de delegación de voto para sus dos exconsejeros huidos en Bruselas y ha marcado un leve giro a su discurso respecto a la investidura telemática. Hasta la fecha, decía que la vinculaba al informe de los letrados de la Cámara y a uno que el partido ha encargado. Sin embargo, Romeva ha condicionado ahora su respaldo a la ‘teleinvestidura’ a la decisión de le mesa del Parlamento, es decir, a la determinación que tomen los dos miembros de Junts per Catalunya y los dos miembros de la mesa de ERC.

Esquerra se ha mostrado favorable a que Torrent visite a Puigdemont en Bruselas. “Es importante que se garanticen los derechos de todos los diputados”, ha rematado.