El Constitucional quiere evitar la división sobre la suspensión de la investidura de Puigdemont Los magistrados muestran su divergencia por la admisión de un recurso «preventivo» contra una «hipotética» presencia en el Parlament del líder independentista MATEO BALÍN Madrid Sábado, 27 enero 2018, 19:51

El Pleno del Tribunal Constitucional, formado por 11 magistrados por la ausencia de Andrés Ollero, sigue reunido desde las 13:00 horas para resolver la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno para impedir que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat. Tras un receso para comer, la reunión se ha reanudado pocos antes de las 17:00 horas con la intención de salvar la división que sobre el papel se ha exhibido cuando el ponente del recurso, Juan Antonio Xiol, ha defendido sus argumentos contrarios a secundar el recurso.

En cualquier caso, los magistrados buscan fórmulas intermedias de consenso, según fuentes del tribunal, que tienen en sus manos nada menos que suspender la candidatura de Puigdemont, con una orden de detención nacional aún vigente por parte del juez del Supremo Pablo Llarena, y anular el pleno de investidura convocado para este martes. La cita fue aprobada por los miembros de la Mesa de Palament y por su presidente, Roger Torrent.

El recurso, presentado ayer a mediodía por el Gobierno, cuenta con el criterio en contra del Consejo de Estado, que considera que la pretensión del Gobierno entra dentro de las impugnaciones "preventivas o hipotéticas" que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no avala. Esta razón justificaría la divergencia de los magistrados de la corte de garantías, que en cualquier caso hoy están dirimiendo las condiciones de la admisión a trámite y no en el fondo de la impugnación, sobre el que tiene un plazo de cinco meses.

Entre la una y las dos y media de la tarde los magistrados han estado escuchando la ponencia de Xiol, expresidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que se ha mostrado contrario a la tramitación del recurso con el aval de los letrados de la corte. Si su propuesta no es avalada por la mayoría de sus compañeros, éste se vería obligado a cambiar el sentido de su resolución y emitir su opinión en un voto particular, si bien también podría cambiar de criterio convencido por los razonamientos de sus compañeros.

El Gobierno pide concretamente la nulidad de la candidatura a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Torrent el pasado de 22 enero y publicada un día después a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Constitucional por este asunto.

Sentencia de 1985

El Gobierno considera que el líder de Junts per Catalunya no puede asistir a la sesión de investidura del próximo martes por su situación legal y que, por tanto, tampoco debería haber sido propuesto como candidato a la Generalitat. Sin embargo, el Consejo de Estado estima que no pueden recurrirse cábalas a futuro. El órgano consultivo fundamenta su rechazo a la interposición en este momento de un recurso de inconstitucionalidad en la «hipótesis» de que éste no acudirá a la Cámara el día de la sesión.

Para ello apoya su decisión en una sentencia del propio Tribunal Constitucional del 27 de junio de 1985, en la que expone que el tribunal debe pronunciarse respecto a «los preceptos impugnados» y no sobre «eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos».

Argumenta, además, que la pretensión del Ejecutivo de abortar la investidura de Puigdemont entraría dentro de lo que el Constitucional considera «impugnaciones preventivas o hipotéticas» al basarse en la «mera presunción» de que éste no estará en el hemiciclo. Pero también recuerda que el discurso del candidato en el debate es un acto «personal» y como tal no puede ser delegado ni tampoco materializado por vía telemática ya que el reglamento del Parlament sólo prevé que su intervención se produzca «desde la tribunal o desde el escaño».