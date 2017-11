Arrimadas y Rivera piden a PSC y PSOE que no pongan «palos en las ruedas» Rivera y Arrimadas. / Efe La candidata de Cs en las elecciones dice que los partidos constitucionalistas tienen «la obligación moral de acabar con el proceso que está haciendo tanto daño» EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 26 noviembre 2017, 14:12

La candidata de Cs en las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, ha pedido al candidato del PSC, Miquel Iceta, que "no ponga palos en las ruedas" para apoyar un Govern que acabe con el proceso independentista.

En el acto de presentación del cartel y la campaña de Cs para el 21-D, ha sostenido que los partidos constitucionalistas -Cs, PSC y PP- tienen "la obligación moral de acabar con el proceso que está haciendo tanto daño", por lo que cree que deben dejar de lado sus diferencias.

El líder de Cs, Albert Rivera, también ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye a Cs si hay la posibilidad de formar Govern después de las elecciones: "Le pido que no ponga palos en las ruedas. Él no se juega el pasaporte, no se juega la nacionalidad. Yo, sí".

Arrimadas ha cargado contra Iceta por sus reiteradas declaraciones en las que niega que en un futuro vaya a investirla como presidenta de la Generalitat.

"Me comprometo a que, si en estas elecciones, como dicen las encuestas, podemos tener una alternativa al separatismo, si podemos ganar por primera vez los que no queremos separarnos del resto de España y del resto de Europa, yo me dejaré la piel para formar un gobierno alternativo que escuche a los ciudadanos", ha recalcado la candidata entre gritos de "presidenta".

Arrimadas ha avisado de que solamente con un gobierno alternativo al independentismo se podrá "recuperar la convivencia" rota en Cataluña y ha reivindicado que el proyecto de Ciudadanos es el más "inclusivo": "Este es el proyecto unitario y esta es la lista unitaria".