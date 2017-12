Arrimadas prevé que Iceta pactará con ERC «si le hace presidente» 00:58 La candidata de Ciudadanos a presidir la Generalitat, pide al PSC que apoye un Govern no independentista sin priorizar que lo presida su cabeza de lista EUROPA PRESS BARCELONA Martes, 19 diciembre 2017, 14:04

La candidata de Ciudadanos a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este martes al PSC que apoye un Govern no independentista sin priorizar que lo presida su cabeza de lista: "Esperamos que a la hora de la verdad estén al lado de Ciudadanos en un gobierno alternativo y no intenten que el señor Iceta sea presidente a toda costa".

"Hay muchos socialistas que no entienden cómo se ha pasado toda la campaña vetando a Cs pero prometiendo indultos" a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha declarado Arrimadas a los periodistas.

Ha reiterado que lo más importante no es quién sea el presidente, sino formar un proyecto alternativo, y ha exigido que "algunos que están pensando más en las sillas dejen de pensar tanto en intereses personales y piensen más en el futuro de todos los catalanes".

"El señor Iceta se ha pasado toda la campaña vetando a Cs, vetando el acuerdo, en el 'no es no', solamente el 'sí' a ser presidente a toda costa", ha remarcado sobre Miquel Iceta, y ha insistido en que es algo que muchos socialistas no entienden.

Si gobierna, Arrimadas asegura que garantizará el sentido común, la prosperidad y la reconciliación, algo que no puede lograr con un ejecutivo independentista, según ella: "Quedan sólo dos días y tenemos ante nosotros sólo dos opciones: o alargar el 'procés' del señor Puigdemont o iniciar una nueva etapa política con una presidenta que piensen en todos los catalanes".

Preguntada por la acusación de Marta Rovira (ERC) de que Cs se financia con el Íbex 35, ha replicado: "La señora Rovira se piensa que vivimos en una república. Todo lo que diga lo tomaría con la misma precaución. Si se cree que vivimos en una república, se puede creer cualquier bulo que encuentre por Internet".

Votantes indecisos

Ha advertido de que el proceso independentista no ha hecho todo el daño que puede hacer y que en las elecciones del jueves está todo en juego, y ha reiterado que la victoria sobre los partidos independentistas puede ir de un "puñadito de votos", por lo que ha pedido a todos los ciudadanos que vayan a votar.

Sobre el voto de indecisos, ha confiado en que "en el último momento gran parte se decante por fuerzas constitucionalistas", y especialmente Cs, aunque ha reiterado que lo más importante es que los partidos contrarios a la independencia sumen para articular un gobierno alternativo.

Preguntada por querellas por presunto espionaje a los Mossos d'Esquadra, ha dicho que respetará las decisiones judiciales, ha rechazado sacar conclusiones precipitadas y ha pedido distinguir entre "la profesionalidad de los 17.000 agentes de Mossos y las órdenes políticas que han recibido los últimos años por parte del gobierno de la separación de Puigdemont".