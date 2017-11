Albiol: «El aval del PP es la aplicación del 155 para devolver la normalidad» El líder del PPC, Xavier García Albiol. / Efe El líder del PPC ha afeado a los candidatos de Cs y PSC que se estén «peleando por una silla» EFE Barcelona Lunes, 27 noviembre 2017, 11:22

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que "el aval del PP es la aplicación del artículo 155 para devolver la normalidad a Cataluña", y ha avisado de que si PP, Cs y PSC suman mayoría el 21D, "obligará" a esos partidos "a encerrarse en una habitación y no salir hasta que haya acuerdo".

En declaraciones a TV3, el candidato popular ha afeado a los candidatos de Cs, Inés Arrimadas, y PSC, Miquel Iceta, que se estén "peleando por una silla", algo que no le parece "serio".

"Si hay posibilidad de hacer una mayoría alternativa tras el 21D, el PP obligará a los otros dos partidos constitucionalistas a encerrarnos en una habitación y no salir hasta que haya un acuerdo. Sería perder una oportunidad histórica. Estamos obligados a ponernos de acuerdo y les pido que dejen de discutirse por una silla y, a partir del 21D, lo hablamos", ha asegurado.

Albiol ha dicho que el objetivo de su formación es "poder formar gobierno con los partidos constitucionalistas", pero también "crecer electoralmente": "Queremos que el 21D los catalanes den su aval al 155 y a la formación que lo ha aplicado. El aval del PP es la aplicación del 155 para devolver a la normalidad a Cataluña".

Un «brexit a la catalana»

Precisamente, sobre dicha medida constitucional, el dirigente ha sugerido que si el entonces president Carles Puigdemont "hubiera convocado elecciones, la modulación del 155 hubiera sido seguramente diferente. Si hubiera anticipado elecciones, no hubiera significado por ejemplo la destitución del Govern".

"El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no podría haber cesado a Puigdemont porque automáticamente se hubieran convocado elecciones. No puedo decir si (el 155) hubiera sido más intenso o menos, pero hubiera sido diferente", ha apuntado en este sentido.

En contraposición a un Puigdemont que "quiere hacer un Brexit a la catalana", Albiol ha asegurado que su intención es "generar confianza y coser heridas sociales", por lo que si él gobierna impulsará "propuestas fiscales" para que las empresas vuelvan a Cataluña, así como también ayudas a las que decidieron quedarse.

Por último, sobre sus críticas a TV3, ha dicho que él no se refirió "a la normalidad como seres humanos" de los trabajadores de la televisión autonómica, sino a que "algunas cosas que pasan en TV3 y Catalunya Ràdio no nos parecen normales y no las compartimos", porque esos medios "tienen un problema de imparcialidad".

Por ello, se ha comprometido a llevar en su programa electoral la "refundación de los medios públicos, con un modelo más imparcial, cambiar su programación y los criterios para elegir los órganos de dirección", porque él quiere "que sean como la sociedad catalana, que sean plurales" y que "no apoyen a una ideología como ahora".