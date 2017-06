Los viajes, el gasto principal de los españoles en verano Self Bank señala que el 10% del sueldo puede ser un buen objetivo de ahorro para hacer frente al gasto de las vacaciones. I.A. Miércoles, 21 junio 2017, 17:33

Ahora que comienza el periodo estival, muchos españoles ya empiezan a hacer sus maletas para disfrutar de las merecidas vacaciones. Estas fechas tan señaladas en los calendarios suponen también un aumento del gasto por persona para disfrutar lo máximo posible de los días de descanso. Para hacer frente al coste que supone estos viajes y antes de tener que endeudarnos para irnos de vacaciones, una recomendación es ir ahorrando poco a poco cada mes.

Pero, ¿qué cantidad deberíamos ir apartando cada mes para llegar a nuestro objetivo? Cada uno puede hacerse su plan de ahorro, pero Self Bank sugiere algunas ideas. Una de ellas es asignar el 10% del sueldo mensual al presupuesto vacacional o el 60% de la cantidad que nos sobre una vez que hayamos descontado a nuestro sueldo los gastos imprescincibles (hipoteca, coche, colegios…). “De esta forma, el desembolso no supondrá ninguna sorpresa y se podrá hacer frente sin problemas”, explica Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank.

Según datos del INE, el 91,8% de los españoles tiene previsto invertir parte de sus ahorros en 2017 en conocer nuevos destinos. Y, de hecho, más de la mitad, el 51,1%, lo hará durante la época estival. El gasto medio de cada viajero en España es de 820€, según Rastreator, pero esta cifra varía mucho según las edades. Las personas entre 55 y 65 años son los que tienen previsto desembolsar más dinero en sus días de descanso. En concreto gastarán una media de 960€. Por el contrario, los que menos cantidad destinarán a sus viajes estivales son los jóvenes de entre 18 y 24 años que gastarán unos 577€. En el medio con 947,92€ se sitúan las personas entre 25 y 34 años.

“Las principales partidas de gasto durante los viajes son el alojamiento además del desplazamiento, las comidas y las actividades realizadas. Tener una idea aproximada de cuánto será cada una de ellas ayudará a viajar con un presupuesto más cerrado y evitando así gastos imprevistos”, puntualizan desde Self Bank.

Para afrontar este desembolso, en algunos casos es necesario contar con dinero extra porque el sueldo mensual sería insuficiente. De hecho, el dinero es el factor principal para el 81,4% de los españoles a la hora de abordar la decisión de salir fuera durante las vacaciones. “Las dos principales vías de financiación para los días de descanso de verano son el ahorro o recurrir a préstamos o tarjetas de crédito”, apunta Victoria Torre. Si se opta por la primera vía lo ideal es ir destinando un porcentaje del ahorro mensual a las vacaciones. Por otro lado, está la opción de recurrir a préstamos o utilizar tarjetas de crédito, a pesar de que esta opción parece más cómoda y fácil, no hay que obviar que esta cantidad deberá ser abonada con intereses y que en ocasiones son bastante altos.

Otro consejo de Self Bank para que el gasto de las vacaciones no pille por sorpresa es la elaboración de un presupuesto para esos días de descanso, eligiendo un destino que se ajuste al mismo, siempre teniendo como premisa tanto el dinero que se puede desembolsar sin incurrir en excesos. Este plan ayudará a conocer cuáles son las posibilidades reales para gastar en vacaciones sin sobresaltos de última hora.