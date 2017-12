Valencia recuerda a Juan Lladró José Vicente Morata / Irene Marsilla Empresarios, políticos, académicos... La ciudad recuerda la figura del fundador de la empresa de porcelana Lladró LAS PROVINCIAS Sábado, 16 diciembre 2017, 14:06

Voro López, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), fue secretario cuando Juan Lladró fue nombrado Decano. "El me lo pidió", cuenta. Juan era la medalla número 30 de la RACV, ingresó el 19 de febrero de 1997 y "el suyo fue un decanato clave entre el de Xavier Casp y el de Simó Santonja", apunta López.

El fallecimiento del empresario le ha dejado "hecho polvo", según confiesa. "Cuando me he enterado me ha dolido bastante. Juan era un valencianista convencido y un mecenas de la cultura valenciana. Fue el creador del Patronato de la RACV. Reunió a empresarios valencianos que aportaban dinero al mantenimiento de la RACV", cuenta.

Juan ha dejado una huella importante en Voro. "Para mí era una persona amable, muy entrañable y risueña. Siempre defendía sus convicciones ante quien fuera, pero siempre con educación. Tenía una educación exquisita. Hemos perdido a una gran persona. Él ha puesto a disposición del valencianisto toda su riqueza. Con él hemos perdido muchas cosas".

José Vicente Morata

Jose Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, también ha reconocido el legado dejado por Juan, que con sus hermanos “crearon un imperio posicionando Valencia a nivel global. Con Lladró han sido uno de los ejemplos de empresa familiar que ha crecido como marca conocida y reconocida por todos. Además, destacaron en políticas sociales en la empresa en el aspecto laboral”.

Vicente Betoret

Vicente Betoret, portavoz adjunto del Grupo Popular en Les Corts, también ha lamentado la pérdida de Juan Lladró y ha enviado su más sentido pésame a la familia de "uno de los hermanos fundadores de la empresa de porcelana más famosa del mundo".

Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Juan Lladró, uno de los hermanos fundadores de la empresa de porcelana más famosa del mundo. Valencia le recordará como un referente en la potenciación económica y social de nuestra tierra. #DEPpic.twitter.com/gsbfoyYvDC — Vicente Betoret (@VicenteBetoret) 16 de diciembre de 2017

Federico Félix

Federico Félix, presidente de Pro-AVE, no esperaba la noticia de su fallecimiento. "No hace muchos días lo vi junto a su familia en un restaurante de Bétera y lo encontré fenomenal", dice.

Lo define como una "gran persona, en la que por encima de todo estaban su mujer y sus hijas, han sido siempre lo más importante para él en la vida".

En el plano profesional, Federico Félix destaca a Juan como el "fundador de una de las compañías más grandes que hemos tenido en la Comunitat y en España". "Al final adoptó una postura muy valiente a la hora de afrontar el reto de seguir adelante con la compañía. Había que tener unos atributos muy bien puestos para hacer lo que hizo. Un gesto admirable", concluye.

Enrique Esteve

Enrique Esteve destaca de Juan Lladró su vertiente valenciana que unida a la empresarial le sirvió para llevar “el nombre de Valencia por todo el mundo”. Además, una relación de amistad unía a Esteve y al hermano mayor de los Lladró. “Para mí era más que un amigo, fue un padre con el que tuve el honor de estar en la secretaría de la RACV y formó parte de la Junta de Govern de Lo Rat Penat hasta hace cuatro años durante mi presidencia. La pérdida es irreparable para todos los valencianos. Su presencia hoy en día nos hace falta. Ha sido un gran empresario, ha sido la imagen de Lladró. Hoy es un día triste”, concluye el presidente de Lo Rat Penat.

Salvador Navarro

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, se ha unido al pésame por el fallecimiento y ha destacado la condición de “gran empresario y artista”. Y es que, “de alguna manera, las piezas que producía la compañía tienen la mano de los tres hermanos por reflejar un estilo del que son autores”.

Además, Navarro destaca como el apellido Lladró se ha incorporado gracias a su esfuerzo en uno de los nombres ilustres valencianos que se han posicionado mundialmente. Por otra parte, ha incidido en que la pérdida es especialmente relevante por ser “un tipo de empresario con una orientación artística que ya no hay”.

Tano Reig

Tano Reig, director de exportación de Lladró durante los primeros años, habla de Juan con mucho cariño y confiesa que enterarse de su fallecimiento ha sido una "sorpresa muy desagradable". Recuerda con nostalgia aquellos viajes con Vicente Lladró cruzando el charco para promocionar la firma en Estados Unidos. "Vicente, Pepe y Juan han dirigido muy bien la empresa", asegura.

Pepe Puche

El artista fallero Pepe Puche estuvo trabajado durante 28 años en Lladró como escultor. "Quiero mucho a los tres hermanos y allí siempre he trabajado muy a gusto", asegura.

Al hablar de Juan sólo le sale una palabra; innovador. "Juan siempre quería cosas que no entendías muy bien, eran diseños muy extremos o novedosos dentro de la línea de la empresa. Los otros dos hermanos siempre han sido más conservadores", recuerda. Pero también destaca de él su amor por la empresa. "Ha sido un amante de la firma, un amante de Lladro, y prueba de ello fue que al final él es el que hizo la apuesta más fuerte por la empresa, aunque luego saliera como salió".