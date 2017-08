La Unió de Llauradors denuncia la existencia de un mercado negro de algarrobas robadas Tres agricultores recogen sus algarrobas. / v. lladró La formación agraria advierte de que parte de la red de compraventa irregular coincide en la campaña citrícola con la que canaliza naranjas de procedencia dudosa V. LLADRÓ Jueves, 17 agosto 2017, 01:03

valencia. La Unió de Llauradors denunció ayer -un año más- la proliferación de robos de algarrobas en los campos de todas las comarcas valencianas productoras y advirtió con rotundidad que tal situación se ve favorecida «porque existe un mercado negro consolidado con compradores seguros».

El repunte de precios que se ha registrado desde el incio de la actual campaña -se paga el kilo a entre 25 y 30 céntimos, según el punto de la cadena de adquisición- ha supuesto un revulsivo para que se lancen al campo los ladrones de algarrobas, con mayor intensidad que otros años.

El pequeño aumento de las cotizaciones apenas supone mejoría de rentabilidad para el agricultor, porque, entre otras cosas, hay menos cosecha en general, pero sí anima a quien sólo tiene que contabilizar el tiempo que emplea para recoger lo ajeno, lo que no le reportó ningún coste ni inversión para obtenerlo, y lo cobra al instante cuando lo lleva hasta los puntos de adquisición.

Ramón Mampel, secretario general de La Unió, diferenció ayer «a los comerciantes y almacenistas honrados, que cumplen la legalidad y no quieren saber nada de gente que les lleve mercancía dudosa», de otros que, por el contrario, «no dudan en recibir y pagar algarrobas o cualquier otro producto, a sabiendas de que quien se lo vende no es su legítimo propietario». Sobre estos últimos, «los que no cumplen requisitos de trazabilidad y fiscalidad», insistió en que «su existencia explica que haya robos masivos de mercancía, porque los que roban algarrobas no lo hacen para comérselas ni dárselas a sus animales, sino para venderlas, de modo que si no hubiera quien las comprara, tampoco habría quien las robase».

Mampel indicó, por otro lado, que en algunos casos, parte de la red de compra-venta irregular de algarrobas coincide en la campaña citrícola «con la que canaliza naranjas de procedencia dudosa o ilegal». Por ello expresó su confianza en que las fuerzas del orden avancen en desenredar las tramas que comercian con algarrobas robadas, ya que en los últimos meses se avanzó bastante en cortar muchos canales de naranjas sin justificar su lícita procedencia. Adelantó que «La Unió denunciará cualquier caso concreto que conozca», al tiempo que reclamó «que la Delegación del Gobierno dé instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremen las labores de vigilancia e investigación tanto en el campo como con cualquier vehículo o almacén sospechoso de transportar o comerciar con mercancía robada». Mampel se preguntó «¿cómo logran justificar la trazabilidad de grandes cantidades de algarrobas sin justificar inicialmente su procedencia?», aventurando que «quizás jueguen con la fuerte pérdida de humedad que sufre después este producto».