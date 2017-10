El TSJCV anula un ERTE del motor en Valencia EFE. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:44

El TSJCV ha declarado no ajustada a derecho la reducción de dos horas de la jornada laboral impuesta por Outsourcing for the Automotive Industry 2007 a 195 trabajadores durante dos meses en 2016 La razón es que realizaba a la vez contrataciones y horas extras.