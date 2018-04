Tercer pacto salarial que se anula en Canarias por sexista El tribunal considera «injustificadas» las diferencias entre los pluses de las camareras de piso (todas mujeres) y los de los camareros (con mayoría de hombres) LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 23 abril 2018, 16:48

Otra victoria para el colectivo de las 'kellys'. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado de nuevo un pacto salarial suscrito entre la dirección de un hotel del sur de Tenerife y el comité de empresa por considerar que es sexista. Y ya es la tercera vez que el Alto Tribunal de estas islas anula un plus de productividad por discriminar al colectivo de camareras de pisos, formado en su totalidad por mujeres, tal y como informó en un comunicado CC OO, el sindicato que ha presentado las tres denuncias.

«No se justifican las diferencias de importe entre categorías del mismo grupo dado que las cuantías previstas para las camareras de pisos (100% mujeres) son muy inferiores a las de las categorías de cocinero (21% mujeres), camarero (35% mujeres), ayudante de cocina (66% mujeres) o ayudante de camarero (53% mujeres)», según explican los jueces en la sentencia difundida por el sindicato. «Es sintomático el hecho de que en la categoría de fregadores (25% mujeres) que está encuadrado en un nivel salarial inferior se vea retribuida en este plus de productividad como ayudantes de cocina», recalca CC OO, que considera así que existe «una infravaloración del trabajo de las mujeres».

Asimismo, el tribunal aprecia que la regulación del plus es opaca y que las razones que aducen los demandados para justificar las cuantías del mismo no tienen que ver con la productividad «al referirse a cualidades personales de los trabajadores (conocimiento de idiomas, formación, etc.), o a circunstancias de la prestación del servicio (turnicidad, trabajo en tardes...).»

Además, precisa que «o la turnicidad, los idiomas y la formación solo se han empleado para reconocer a las camareras de pisos una productividad baja, pero para nada más, o en realidad esos criterios no tienen nada que ver con las cuantías del plus de productividad y solo se ha invocado tras fijarse las cuantías en virtud de otros criterios que no constan para intentar justificar por qué un colectivo concreto se le ha asignado un plus de productividad bajo». A este respecto, CC OO denuncia que dicho plus de productividad, además de una discriminación salarial, supone la infravaloración del trabajo de las camareras de pisos, un colectivo profundamente feminizado.

Y éste no es un tema baladí, ya que casi la mitad de la brecha salarial entre hombres y mujeres es culpa de los complementos retributivos, según un informe publicado recientemente por este mismo sindicato. Así, los hombres cobran de media 613 euros al mes por estos pluses, mientras que las mujeres reciben 427 euros, lo que supone que la cuantía que perciben ellas tendría que aumentar un 44% para equilibrarse.

CC OO recuerda que este es uno de los cuarenta casos de discriminación salarial por razón de género que ha detectado en hoteles del sur de Tenerife y reitera su «compromiso» para acabar con la brecha de género.