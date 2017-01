Seis de cada diez trabajadores llevan más de seis años en su empresa

Son casi 10,6 millones los trabajadores que llevan más de seis años en su empresa, un porcentaje que ha crecido un 12% respecto a 2008 y que supone el 57% del total de ocupados. Y eso que la crisis se ha llevado por delante más de dos millones de empleos en la actualidad. Por el contrario, no llegan a los ocho millones las personas con una antigüedad menor a seis años, de los que 3,2 millones ni siquiera cumplen un año en su actual puesto. Pero peor están esos 4,3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, según los datos de la EPA del tercer trimestre (la última hasta que este jueves se haga pública la de final de año). “La dualidad del mercado laboral en España está basada en la antigüedad, no en la temporalidad”, denunció este martes Christopher Dottie, director general de la empresa de selección Hays durante la presentación de su 'Guía del Mercado Laboral 2017', quien sostuvo que “no hay forma de ayudar a los 10 millones que tienen un trabajo precario y desempleo mientras que los otros 10 millones cuentan con una protección muy importante”, advirtió Dottie.

Y esto, a su juicio, repercute en la productividad. “Si cambias de empresa, estamos generando más productividad y ambición”, reflexionó este directivo, al tiempo que esgrimió que el promedio de otros países para cambiar de trabajo es de tres años, como Reino Unido, Holanda o EE UU, mientras que en el sur de Europa el promedio se eleva hasta 8-12 años de media.

Otros datos que mostró Dottie para sostener esta dualidad es que hay un 23% más de trabajadores mayores de 45 años que antes de la crisis, mientras que los menores de 30 con un empleo se han reducido un 47%. Y es que se ha pasado de los 6,5 millones de ocupados con más de 45 años de 2007 a los 8 millones actuales; por el contrario, los jóvenes de 16 a 30 años con un empleo se han reducido desde los 4,8 millones antes de la crisis a los 2,5 millones actuales.

"El mercado laboral no está funcionando, está roto", afirmó Dottie, que apuntó que mientras el nivel de la actividad económica esta volviendo a los niveles previos a la crisis (tal y como se pone de manifiesto en la evolución del PIB), aún hay dos millones de trabajadores menos que en 2007, por lo que pidió un cambio no solo de gobierno, sino también del sistema educativo, de la negociación colectiva, de las empresas... La buena noticia es que se está creando empleo (medio millón este año) y que, según la encuesta elaborada por esta empresa de selección, siete de cada diez empresas prevé realizar nuevas contrataciones en 2017. Aún así, mientras un 85% de las compañías interrogadas admitió haber mejorado en facturación, solo un 70% aumentó el número de empleados, lo que significa que hay otro 15% de empresas que crecieron pero decidieron no crear nuevos puestos.