El PSOE aboga por un impuesto para pagar las pensiones

No creo que quepa ya en el derecho tributario otro impuesto mas en España, dentro de poco los textos de fiscal superaran al Espasa. Para que coño pagamos durante toda nuestra vida laboral, la Seguridad Social o los Derechos pasivos de los funcionarios, si no es para pagar las pensiones. Que puñetas se han figurado este rojerio que España es un pozo sin fondo para tirar el dinero en enseñar lenguas muertas, en cambiar letreros, en tirar estatuas, en cambiar nombre de calles en mantener 17 congresos y 17 gobiernos y sobretodo en mantener una muchedumbre de politicos totalmente inutiles e inoperantes, que no tienen elmenor pudor en cobrar dietas parra viajar por un mundo qjue les es ajeno a su trabajo. Suprimamos las subvenciones a todo el mundo, partidos, sindicatos ONG, iglesias etcc.. y dispondrremos de unos 60.000 millones de euros mas anualmente sin necesidad de subir los impuestos. El gobierno no es papa rico sino el administrador serio.