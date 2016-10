La Comunitat crecerá un 5,5 % en dos años y creará 105.000 empleos

El PIB de la Comunitat Valenciana crecerá un 3,3 % en 2016 y moderará sus expectativas en 2017 al 2,2 %, lo que arroja un crecimiento del 5,5 en los dos años, En los que creará 105.000 empleos netos, con una tasa de paro que se reducirá hasta el 18,6 % a finales del próximo año.

Así se desprende del informe Situación Comunitat Valenciana elaborado por el BBVA Research, que apunta que un aumento de casi un 4 % del consumo privado lidera el crecimiento y achaca la moderación, entre otros factores, al "brexit" y la incertidumbre de la política económica, que restaría 5 y 7 décimas, respectivamente.

El director de la Territorial Este del BBVA, Alberto Charro, y el responsable de Análisis Macroeconómico del BBVA Research, Rafael Doménech, han presentado hoy este informe con "noticias buenas" porque el crecimiento "se mantiene fuerte en la Comunitat, gracias a las exportaciones y a pesar de factores como el 'brexit'".

A pesar de los datos, han advertido de que hace falta afrontar diferentes "retos" ante una tasa de paro "aún inaceptable" y para recuperar el nivel de empleo de antes de la crisis y han defendido la necesidad de un proceso de transformación tecnológica digital (la cuarta revolución industrial).

Entre ellos, han destacado la mejora del capital humano, la reducción del desempleo de larga duración (que afecta al 47 % de los parados), el aumento del tamaño de las empresas y de la productividad media del trabajo, la exportación como estrategia de crecimiento y el avance en el proceso de uso y adopción de nuevas tecnologías.

Doménech ha apuntado entre los factores de la buena evolución económica de la Comunitat, además del consumo privado, la recuperación del empleo, que crece más que el resto de España, la mejora de las condiciones financieras y el mantenimiento del ritmo de gasto de la Generalitat respecto a los últimos dos años, que aumentó pero "no es un lastre para la recuperación".

También ha valorado el aumento de las exportaciones que, aunque se moderan, en los siete primeros meses ha crecido un 14 % respecto al mismo periodo de 2015, con lo que "casi triplica" la cifra del conjunto de España, y el turismo, "que sigue marcando récords históricos".

Respecto a los motivos de la desaceleración prevista para 2017 ha explicado que la Comunitat "podría ser una de las más afectadas por el 'brexit'", ya que se encuentra "tres puntos porcentuales más expuesta" que otras comunidades en exportaciones, además de su calidad de destino turístico de visitantes del Reino Unido.

Ha apuntado la influencia de otros factores "que soplan con menos intensidad" como el turismo internacional porque la Comunitat se ha visto favorecida hasta ahora por las tensiones geopolíticas de los países de la cuenca del Mediterráneo; los precios del petróleo, que siguen bajos pero revisados al alza; la política monetaria, aún expansiva pero con tipos de interés "que han tocado mínimo"; y la política fiscal, que en 2017 será "neutra".

Según el responsable de Análisis Macroeconómicos, el indicador de la incertidumbre de la política económica "puede estar relacionado o no" con que haya o no Gobierno, aunque, no obstante, ha señalado que de no existir esa incertidumbre, la Comunitat podría crecer "tres décimas más este año y otras cuatro el que viene".

Ha incidido en la necesidad de apostar por políticas que aumenten la eficiencia de las Administraciones Públicas, con seguridad jurídica y control de la corrupción, entre otros aspectos, y ha señalado que "hay margen de mejora" y que se ha demostrado que los países de más calidad de las instituciones públicas "tienen mayor nivel de empleo y productividad y, por tanto, de prosperidad". E