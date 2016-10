Empleo se da un mes para evaluar los efectos de los fallos sobre los interinos

Una comisión de expertos evaluará el alcance las últimas sentencias europeas en relación a los derechos de los trabajadores interinos. Así lo anunció este lunes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el encuentro que mantuvo con los agentes sociales. Concretamente se nombrarán dos personas en representación del Gobierno, dos por parte de los sindicatos y dos más por parte de los empresarios.

Estos seis expertos se reunirán, estudiarán y evaluarán los fallos de los tribunales durante un mes, de forma que pasado este tiempo hagan una propuesta a la mesa de un diálogo tripartito para que se puedan tomar decisiones. Báñez señaló que el objetivo es doble: «Queremos dar seguridad jurídica a las empresas y mayor protección a los trabajadores», algo que consideró «dos cosas compatibles».

La idea es empezar a trabajar desde «ya» para en el plazo de un mes tener una propuesta, resaltó la ministra, quien calificó el encuentro con los agentes sociales de «muy constructivo». En relación con la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que instó a España a equiparar las indemnizaciones de los trabajadores interinos con las de los fijos, Báñez anunció que la próxima semana tendrá lugar una reunión del Comité de Recursos Humanos en el ámbito del Ministerio de Sanidad -el que más tasa de interinidad tiene- para que «elabore el alcance y la forma de dar mayor estabilidad al empleo en el ámbito de la Seguridad Social».

Cambio de actitud

Tras la reunión, los sindicatos destacaron el cambio de «talante» que parece haberse producido en la ministra de Empleo y consideraron «muy positivo retomar el diálogo social», algo que nunca debió haberse perdido. Sin embargo, recalcaron que «los derechos a los que indudablemente han dado lugar las últimas sentencias «se van a tener que pagar independientemente» de que haya un informe de expertos o no.

Otra cosa -explicaron- es que «voluntariamente con un cambio de legislación» las empresas y la propia Administración Pública paguen las consecuencias de la no aplicación de la legislación europea. «Las sentencias son meridianamente claras», explicó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, quien dejó claro que «no cabe ninguna discriminación para tratar la situación de interinos y eventuales» y, por tanto, tienen derecho a una indemnización igual a la que tendría un trabajador fijo en caso de ser despedido. Toxo fue incluso más contundente y explicó que no resulta «descabellado» que el colectivo de interinos se convirtiera en fijo. «Sería bueno que el Gobierno diera este paso», sentenció, al tiempo que incidió en que no supondría un incremento de costes laborales para las Administraciones Públicas.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió que esta sentencia «no viene solo a restablecer el derecho de los trabajadores interinos, sino a situar lo que la política se ha llevado de manera clara en los últimos nueve años», cuando se eliminó la tasa de reposición. «Esto es lo que generó este vacío y situación atípica que hay hoy en la Administración», incidió, mientras que hizo hincapié en que «tarde o temprano este tema tiene que tratarse en el ámbito parlamentario».

La patronal instó a esperar a ver qué dicen los expertos sobre esta cuestión. «Parece que esta legislación no es del todo completa», admitió el presidente de la CEOE,Juan Rossel, que dijo que «cuando las leyes no están bien hechas provocan conflictos que no queremos».