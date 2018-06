Tomates tintos, piñas de fresa Arriba, tomates 'Arlequín' . A la derecha, tomates morados, ricos en antocianos, junto a otros 'normales'. / lp El biotecnólogo Mulet muestra en el foro de sostenibilidad de Bayer últimos avances en desarrollo alimentario y la gran esperanza en la tecnología CRISPR Mientras Europa frena los transgénicos, su desarrollo mundial sigue imparable VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 4 junio 2018, 00:42

Cuando el profesor José Miguel Mulet enseña imágenes de las nuevas piñas de la multinacional Delmonte, cuya pulpa no es blanca tirando a color crema, como conocemos hasta ahora, sino de un llamativo tono rosa, como impregnada de fresas, y cuenta que es una piña transgénica, muchas personas adultas suelen extrañarse, condicionadas seguramente por la doctrina imperante que cuestiona los alimentos transgénicos; sin embargo, «a los niños les encanta ese color fresa tan atractivo», explica el investigador, de modo que llegan a pedirle que no se conforme con mostrar fotos, «quisieran probarla de verdad».

Mulet, biotecnólogo de la Universidad Politécnica de Valencia, ha contado esto durante su intervención en el 'Foro de sostenibilidad agraria' organizado por la división de agroservicios de la compañía Bayer, con la colaboración de AVA-Asaja.

Al profesor valenciano le correspondió hablar sobre las 'Nuevas tecnologías agroalimentarias', su gran especialidad, avanzando las líneas más punteras de investigación y desarrollo, sin dejar de señalar diversas contradicciones que imperan en la sociedad actual, en lo que viene siendo un gran maestro a través de sus charlas de divulgación y sus diversos libros ( 'Comer sin miedo', '¿Qué es comer sano?', 'Transgénicos sin miedo', 'La ciencia en la sombra', 'Medicina sin engaños', 'Los productos naturales, ¡vaya timo!'...)

Mulet se mostró sarcástico al referirse a las modas que refieren continuamente la supuesta preferencia del consumidor moderno europeo por «los productos naturales, y cuanto más naturales mejor», para lo que se apoyan a menudo «en lo que han visto o escuchado en cualquier reportaje o documental de la televisión». Sin embargo, la realidad es que «nada de lo que comemos hoy se parece a lo que fueron las especies o variedades antiguas de las que procedende todo». Y más aún, aquellos ancestros sí que eran poco apetecibles y hoy resultarían incomestibles; la historia de la humanidad ha ido en paralelo, precisamente, a la selección continua de mejores alimentos, lo que al mismo tiempo ha propiciado el crecimiento de la población, de la salud y de la esperanza de vida.

Para ilustrarlo a las claras mostró imágenes de variedades antiquísimas precursoras de las sandías, plátanos, tomates o maíz que aún se pueden encontrar en la naturaleza en sus lugares de origen. Nada tienen que ver con lo que son estos productos hoy. «No se parecen en nada», indicó el investigador, como podían comprobar todos los presentes. ¿Y qué ha pasado entre medias, a través de cientos o miles de años? Pues sencillamente que se han ido produciendo mutaciones genéticas naturales, como ocurre de forma constante, y el hombre, interesado en mejorar su dieta y también la diversidad de lo que come y la duración de los productos, fue seleccionando lo más conveniente por sabor o color, contenido de pulpa, ausencia de pepitas, tamaño, etc.

Al mismo tiempo se fueron desarrollando prácticas de conservación, como los salazones, el secado, el escabeche, conservas y mermeladas... Un elenco de técnicas que, por ser archiconocidas, se dan por naturales, pero que en realidad implican transformaciones de lo natural, y que han sido, hasta la llegada del frío industrializado, el abanico tecnológico que ha permitido asegurar la disponibilidad de comida para cuando no hubiera producto fresco. Hoy, salazones, embutidos, jamones, mermeladas... ya no son estrictamente necesarios para poder comer en épocas malas porque hay de todo siempre, y además se han convertido en sí mismos en artículos con valor añadido en medio de una amplia diversidad alimentaria de calidad. Sin embargo no hay que olvidar que todo proviene de técnicas de transformación de lo natural. ¿Por qué desdeñar ahora nuevos avances tecnológicos, como son los transgénicos?

El profesor Mulet lamentó que «Europa sea muy restrictiva en esto, cuando a nivel mundial crece sin parar». Explicó que el 29% de la producción global de maíz ya es transgénica, el 24% de la colza, el 83% de la soja, o el 75% del algodón «con el que se fabrica también la ropa de quienes se protestan contra los transgénicos». Curiosamente, el primer algodón transgénico se probó en España, donde ahora no se permite.

Como el color rojo está de moda en frutas y hortalizas, al igual que la piña rosa se están produciendo tomates de intenso morado, tirando a negro, porque han sido modificados para que generen los mismos antocianos (poderosos antioxidantes) del vino tinto. Del mismo modo enseñó imágenes del tomate 'Arlequín', en el que los sépalos verdes del cáliz son igualmente carnosos, rojos y comestibles.

Mulet criticó a quienes «se empeñan en negar lo evidente». Estados Unidos ya produce una manzana transgénica cuya pulpa no se ennegrece al cortarla, como las demás. Una cualidad que permite incrementar las posibilidades de comercialización y consumo, incluida su presentación ya pelada y troceada, y ayuda a disminuir el desperdicio alimentario, como está hoy en boga.

Ratificó una vez más que los productos trangénicos son totalmente seguros, que se someten a pruebas mucho más intensas que los otros, que nadie rechaza los medicamentos transgénicos, por lo que debiera hacerse lo mismo con la comida, y mostró su gran esperanza en el papel que desplegará la moderna técnica CRISPR, iniciada por el valenciano Francis Mójica, porque permite modificar características sin introducir genes foráneos y se está generalizando su aceptación.