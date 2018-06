Sudáfrica diseña un control de su exportación citrícola que no garantiza la ausencia de plagas Naranja de Sudáfrica con una larva de la polilla 'Thaumatotibia leucotreta', plaga de cuarentena en la UE. / lp Bruselas desoye a los agricultores y comercializadores europeos de naranjas y permite actuaciones que ponen en serio riesgo el futuro de la producción V. LLADRÓ Sábado, 9 junio 2018, 00:41

valencia. Las importaciones citrícolas que llegan a la UE desde países terceros suelen generar problemas, a veces por los precios bajos que causan distorsiones del mercado y provocan las quejas de los productores, que apelan a los diferentes de exigencias y cumplimientos en materias fitosanitarias o laborales; pero en mayor precisamente por no cumplirse las normas de protección y de cuarentena de la propia UE frente a la entrada de nuevas plagas y enfermedades, como ha sucedido en innumerables ocasiones.

De entre todos los países productores de cítricos que orientan mayoritariamente sus ventas a Europa, el que suele llevarse la palma de las protestas en destino es Sudáfrica, porque es además el que acumula mayor número de incidencias y rechazos por hallarse en los puertos fruta infectada de organismos que de momento no afectan a las plantaciones de los países europeos productores. Pero podrían extenderse, y en eso estriba el toma y daca entre productores y comercializadores europeos, que se quejan reiteradamente de la ausencia o la debilidad de los controles requeridos; los exportadores sudafricanos, que maniobran con suma habilidad para colar sus productos y convencer a unos y otros de la idoneidad de unas actuaciones que resultan sumamente dudosas para otros; los importadores europeos, que apoyan la llegada de una fruta que es la base de su negocio, y las propias autoridades de Bruselas, que suelen mostrarse de forma contradictoria y a menudo miran para otro lado o favorecen sin querer a quienes deberían mantener más a raya.

La última edición de este polémico asunto, que pone en jaque desde hace años a la citricultura europea, especialmente a la española, tiene como foco de atención un protocolo de tratamiento en frío que ha sido diseñado por los propios exportadores sudafricanos y cuya eficacia cuestiona el Comité de Gestión de Cítricos, que aglutina a la mayor parte del comercio del sector en España y cuya sede radica en Valencia.

Un tratamiento de frío tiene por misión asegurar que la fruta sometida al mismo queda libre de los agentes patógenos contra los que se dirige, a fin de garantizar la inocuidad de la mercancía y la ausencia de riesgos para la producción local.

Es una práctica que exigen, por ejemplo, los Estados Unidos, Japón, China, Corea del sur, Australia, etc. a las exportaciones de naranjas o mandarinas de España que se venden en dichos destinos. Si no se cumple el protocolo marcado o apenas se registra un fallo, la mercancía no entra, es rechazada.

Tras los fuertes repuntes registrados en años anteriores en la detección del hongo de la 'mancha negra' o la peligrosa polilla 'Thaumatotibia leucotreta' en naranjas de Sudáfrica al llegar a puertos de la UE, dicho país tuvo que comprometerse a revisar sus programas de control sobre plagas. Sin embargo, el Comité de Gestión advierte que los cambios realizados aún generan «mayor confianza», puesto que se trata de un protocolo diseñado a la medida del exportador, sin la necesaria supervisión del Gobierno sudafricano y mucho menos la exigible comprobación de la propia Administración de Bruselas, que hasta ahora no ha actuado como debiera.

El Comité califica el tratamiento de Sudáfrica de «falso», lo llama «traje a medida» y reclama a la Comisión Europea «que exija el mismo 'cold treatment' que aplican EE UU o China» a las exportaciones españolas y a los propios envíos sudafricanos.