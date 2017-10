Los sindicatos, reacios a aceptar el preacuerdo sobre horarios comerciales Ciudadanos, de compras, en el centro de Valencia. / damian torres La Generalitat reparte la propuesta pactada entre los más escépticos y les reitera que sólo saldrá adelante si logra un respaldo unánime I. HERRERO Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:53

valencia. Los sindicatos no ven con buenos ojos el preacuerdo sobre horarios comerciales pactado por el pequeño comercio, los supermercados y las grandes superficies para reducir de 63 a 40 las aperturas en festivo en las ciudades con libertad horaria todo el año, como Valencia, Alicante o Finestrat. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, así se evidenció ayer en la reunión que mantuvo el director general de Comercio, Natxo Costa, con los representantes de CC OO, UGT y Fetico, así como los de Unió Gremial y la asociación española de centros comerciales.

En ese encuentro con los actores que se antojan como los más reacios a aceptar el preacuerdo, Costa recordó que la Conselleria que dirige Rafael Climent sólo dará por buena esa solución si se aprueba por consenso y todas las partes se comprometen a enterrar los distintos frentes judiciales.

Los sindicatos, no obstante, siguen teniendo serias dudas acerca de respaldar ese preacuerdo autonómico o bien abstenerse para que pueda ser aprobado. La razón es que, a su juicio, perjudica a un importante número de trabajadores, básicamente a los de las zonas de Valencia y Alicante donde hoy no se abre y a los de las poblaciones que pasarán de diez a once festivos de apertura anuales.

En cualquier caso, aseguran que no tomarán una decisión hasta la reunión del 7 de noviembre, cuando Costa ha vuelto a citarles, en esta ocasión junto a las entidades impulsoras del acuerdo: Covaco, Cecoval, Asucova y Anged.

Días antes, se reunirán en Alicante, donde sigue pendiente la resolución de los recursos planteados desde el Ayuntamiento y distintos operadores contra la última restricción de la libertad horaria ordenada por la Conselleria, del 15 de junio al 15 de septiembre.