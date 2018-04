Los sindicatos y la patronal valenciana crean una mesa para negociar condiciones laborales CC OO asegura que una de sus prioridades está en regular las jornadas de trabajo ELISABETH RODRÍGUEZ Valencia Miércoles, 4 abril 2018, 13:29

Los sindicatos mayoritarios en la Comunitat, CC OO PV y UGT-PV, han creado una mesa de trabajo con la patronal valenciana (CEV) para negociar distintos aspectos relacionados con las condiciones laborales y sociales de las empresas. "Aún tenemos que concretar las materias que se van a tratar, pero para nosotros es una prioridad regular las jornadas de trabajo", afirmó está mañana el secretario general de CC OO PV, Arturo León, en una rueda de prensa donde anunció la iniciativa.

Aunque todavía se encuentra en fase de estudio, la idea es que esta mesa se ponga en marcha este año. "Habrá representantes empresariales y sectoriales", detalló León. En un principio, la dinámica de funcionamiento consistirá en reuniones periódicas en las que se irá concretando las distintas materias. "Esto no quiere decir que haya un acercamiento a la patronal. No tenemos una situación como para tirar cohetes. Las empresas han ganado beneficios en los últimos años pero no lo han trasladado a los salarios. No está habiendo un reparto de la riqueza", denunció el dirigente sindical.

En cuanto a las expectativas de esta mesa, León aseguró que el objetivo es avanzar en cuestiones laborales y sociales pese a que los acuerdos a los que se lleguen no sean de "carácter obligacional". "Lo que salga de ahí no será normativo, pero si habrá una obligación moral que lleve al cumplimiento", matizó.