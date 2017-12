Los sindicatos y MN4 amagan con tumbar el pacto para cerrar un tercio de los festivos Interior del centro comercial MN4, ubicado en Alfafar (Valencia). / j. peiro UGT y CC OO estudian pleitear contra el nuevo marco de libertad horaria y la Generalitat advierte de que «si alguien recurre, no hay acuerdo» INÉS HERRERO VALENCIA. Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:27

Apenas unas horas después de celebrar la consecución del pacto para armonizar las aperturas comerciales en festivo y evitar nuevos pleitos, varios frentes amenazan con dar al traste con el acuerdo llamado a convertirse en histórico. Por un lado, UGT y CC OO se niegan a «renunciar al derecho a agotar las vías judiciales» en materia de libertad horaria y, por otro, el centro comercial MN4, ubicado en Alfafar, está decidido a «plantear toda la batalla posible para conseguir la igualdad» con competidores de Valencia como Aqua o El Saler.

El conseller Rafael Climent agradecía ayer en un comunicado el esfuerzo realizado por todas las partes para lograr un «pacto histórico, que ha tenido el consenso de los miembros del observatorio, bien por el posicionamiento favorable, bien por la no oposición al pacto». «El pacto unánime conseguido en el observatorio cierra el conflicto de los horarios comerciales», sentenciaba.

No obstante, se antoja complicado que pueda cumplir su anhelo de pasar página ante la previsible judicialización del asunto. En este sentido, desde su departamento confirmaron a LAS PROVINCIAS que «si alguien recurre, no hay acuerdo».

Los sindicatos fueron los primeros en amagar con hacer saltar por los aires el acuerdo para pasar de 63 a 38 aperturas en domingos y festivos en las cinco zonas con libertad horaria de Valencia, otras tantas en Alicante y 40 en Finestrat, Torrevieja, Alborache y en la costa de Alfaz del Pi, Benissa, Orihuela y Pilar de la Horadada, así como de diez a once festivos en toda la Comunitat.

«No podemos entender que para rebajar a ocho municipios los domingos y festivos aperturables, 534 municipios de la Comunitat tengan que aperturar un festivo más», sentenciaron en un duro comunicado conjunto, en el que tildaban de «pantomima» el acuerdo del día anterior e insistían en su postura contraria, con el argumento de que no se votó y «otra vez se ignoró» su opinión.

José Miguel Mandingorra, secretario general de Servicios de CC OO, precisó a este periódico que no descartan acudir a los tribunales, aunque depende de sus servicios jurídicos. «Si nos dicen que no tenemos ninguna posibilidad, no vamos a perder el tiempo en este tema», zanjó.

Aunque finalmente ese frente sindical se quede en una mera declaración de intenciones acerca de que no dejarán de «luchar, demandar y manifestarse en contra de las aperturas en domingos y festivos», desde MN4 afirman, tajantes, que no desistirán en su empeño de «acabar con este agravio comparativo».

Según Antonio Martí, propietario del centro, la afluencia ha caído más del 30% desde que sus competidores de Valencia gozan de libre apertura y de poco les sirve que pasen de 63 a 38 domingos y festivos porque, a su juicio, «han renunciado a los 25 en los que no quieren abrir porque no son rentables».

Cabe recordar que el acuerdo que el lunes salía adelante con ligeras modificaciones prevé restringir las aperturas del 15 de junio al primer domingo después de Reyes, más Semana Santa y acumulaciones de festivos. A excepción del Lunes de Pascua y del 15 de agosto en Valencia/24 de junio (San Juan) en Alicante.

El letrado Javier Ortiz Ruiz, de Ortiz Asociados, precisa que MN4 volverá a acudir a la Secretaría de la Unidad de Mercado (Ministerio de Economía), que puede ir a la Audiencia Nacional, para denunciar que esas diferencias entre centros a menos de diez kilómetros afectan a la competencia. Además, estudiarán otras vías cuando analicen el texto.

«Más vale pájaro en mano»

De ser así, se mantendrá el marco de aperturas actual y escaso será el recorrido de un acuerdo que el alcalde Joan Ribó considera «un avance», aunque habría preferido restringir aún más la libertad horaria. «Intentaremos avanzar, pero más vale pájaro en mano», dijo en alusión a la potestad del Consell Local de Comerç de reducir las aperturas, siempre que no haya votos en contra.

Desde la Concejalía, de hecho, se prevé convocar ese foro después del puente para ratificar el pacto, en línea con su compromiso de «no poner palos en las ruedas a un acuerdo de todo el sector y que, además, beneficia a los trabajadores». Con la condición, eso sí, de que se respete el cierre el 9 de octubre, como recoge el propio acuerdo del sector.

En 2018, mientras no cambie la ley, los diez festivos de apertura comercial en toda la Comunitat serán el 7 de enero, 18 de marzo, 1 de abril, 1 de julio, 25 de noviembre y los días 2, 8, 16, 23 y 30 de diciembre.